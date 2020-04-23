Перенджиев: Инициатива создать Президентский совет — единственный путь к миру в Ливии

Председатель Палаты представителей Агила Салех Исса сообщил, что накануне, 22 апреля, провел расширенное совещание, на котором присутствовали все руководители постоянных комитетов ведомства. Участники совещания достигли согласия в вопросе о необходимости формирования Президентского совета, который будет состоять из лидера североафриканского государства и двух его советников.

При этом каждый из трех членов Палаты будет представлять определенный регион Ливии, жители которого смогут самостоятельно избрать своего представителя. В рамках реализации инициативы члены Палаты приняли решение пригласить ООН и представителей международного сообщества, которые смогут оценить приложенные Тобруком усилия для стабилизации обстановки в стране. Создание нового правительства планируется с условием, что его глава не сможет избираться из членов Президентского совета.

Инициативу главы Палаты представителей Салеха высоко оценили в российском экспертном сообществе. Почему эта мера необходима, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей объяснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Это предложение идет от представительного органа власти, избранного демократическим путем. На данный момент Салех представляет единственный легальный в Ливии государственный орган, который пытается воссоединить страну и навести в ней порядок. Конечно же, вокруг законодательного органа власти сейчас должны сконцентрироваться все силы. Это необходимо для возрождения единого суверенного ливийского государства. Другой политической силы в этой стране сегодня нет в принципе. Государство Ливия будет формироваться либо под знаменем парламента, либо никак, и тогда народ останется один на один с разрозненными группировками ПНС, реализующими антинациональные интересы», — заявил он.

Эксперт считает, что иного способа объединить страну на сегодняшний день не существует, поскольку ни ООН, ни так называемое Правительство национального согласия (ПНС) не предложили ничего для урегулирования кризиса. В то же время, председатель Палаты Салех жаждет возродить страну и создать новое правительство в соответствии с мирными инициативами ООН.

«По крайней мере — это путь. Причем единственно правильный. Другого нет и быть не может. Салех предложил выход, а дорогу осилит идущий. Что касается ПНС, оно создано не для того, чтобы объединить народ, а чтобы разделить народ и разворовать страну. Эти группировки нелегитимны! В первую очередь из-за людей: ПНС не пользуется поддержкой населения, ливийцы не признают это псевдоправительство как власть и не желает ему подчиняться. Силы премьер-министра Файеза Сарраджа не являются госорганом, который может что-либо решать. Местные говорят, что это не их власть, а убийцы и наймиты. ПНС изначально сделало все, чтобы стать незаконным», — напомнил доцент.

По его словам, жители североафриканского государства признают и поддерживают все, что касается действий ливийского парламента, совета глав племен. В особенности ливийцы симпатизируют Ливийской армии (ЛНА) и возглавляющему ее Халифе Хафтару.

«Это действительно единственная настоящая власть, которую принимают в стране. Потому что истинная власть обязана отражать национальные интересы, а не сидеть на финансировании третьих сил. ПНС – это организация, нанятая извне, эта структура не имеет никакого отношения ни к Ливии, ни к реализации ее интересов. Более того, Саррадж действует вопреки интересам Ливии, ущемляет их, поэтому ПНС остается вне населения и общества, даже противопоставлено ему», — заметил Перенджиев.

Для скорейшего прекращения боевых действий в Ливии, по мнению эксперта, необходимо избавить страну от вражеских элементов. Одним из них он назвал Правительство национального согласия, силовые структуры которого устроили в североафриканском государстве геноцид.

«Как ни пытались они рядиться в цивилизованные одежды, якобы они что-то решают и имеют привычные всем органы власти, это все надутый мыльный пузырь. Общество будет формировать свои общенациональные органы власти, а ПНС признают антиливийской, террористической структурой, враждебной для Ливии. За красивым названием ПНС, которое вводит всех в заблуждение, стоят боевики и джихадисты, которые истребляют народ. Нужно помочь международному сообществу ликвидировать ПНС как враждебную Ливии группировку и установить там мир», — подчеркнул эксперт.

В заключение Перенджиев добавил, что говорить в контексте политической аналитики о ПНС не считает возможным, поскольку не считает его государственным органом. Помимо этого, он рассказал, как Организация Объединенных Наций может ускорить процесс выхода Ливии из кризиса.