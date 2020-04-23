Перенджиев: Инициатива создать Президентский совет — единственный путь к миру в Ливии

Председатель Палаты представителей Агила Салех Исса сообщил, что накануне, 22 апреля, провел расширенное совещание, на котором присутствовали все руководители постоянных комитетов ведомства. Участники совещания достигли согласия в вопросе о необходимости формирования Президентского совета, который будет состоять из лидера североафриканского государства и двух его советников.
При этом каждый из трех членов Палаты будет представлять определенный регион Ливии, жители которого смогут самостоятельно избрать своего представителя. В рамках реализации инициативы члены Палаты приняли решение пригласить ООН и представителей международного сообщества, которые смогут оценить приложенные Тобруком усилия для стабилизации обстановки в стране. Создание нового правительства планируется с условием, что его глава не сможет избираться из членов Президентского совета.
Инициативу главы Палаты представителей Салеха высоко оценили в российском экспертном сообществе. Почему эта мера необходима, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей объяснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.
«Это предложение идет от представительного органа власти, избранного демократическим путем. На данный момент Салех представляет единственный легальный в Ливии государственный орган, который пытается воссоединить страну и навести в ней порядок. Конечно же, вокруг законодательного органа власти сейчас должны сконцентрироваться все силы. Это необходимо для возрождения единого суверенного ливийского государства. Другой политической силы в этой стране сегодня нет в принципе. Государство Ливия будет формироваться либо под знаменем парламента, либо никак, и тогда народ останется один на один с разрозненными группировками ПНС, реализующими антинациональные интересы», — заявил он.
Эксперт считает, что иного способа объединить страну на сегодняшний день не существует, поскольку ни ООН, ни так называемое Правительство национального согласия (ПНС) не предложили ничего для урегулирования кризиса. В то же время, председатель Палаты Салех жаждет возродить страну и создать новое правительство в соответствии с мирными инициативами ООН.
«По крайней мере — это путь. Причем единственно правильный. Другого нет и быть не может. Салех предложил выход, а дорогу осилит идущий. Что касается ПНС, оно создано не для того, чтобы объединить народ, а чтобы разделить народ и разворовать страну. Эти группировки нелегитимны! В первую очередь из-за людей: ПНС не пользуется поддержкой населения, ливийцы не признают это псевдоправительство как власть и не желает ему подчиняться. Силы премьер-министра Файеза Сарраджа не являются госорганом, который может что-либо решать. Местные говорят, что это не их власть, а убийцы и наймиты. ПНС изначально сделало все, чтобы стать незаконным», — напомнил доцент.
По его словам, жители североафриканского государства признают и поддерживают все, что касается действий ливийского парламента, совета глав племен. В особенности ливийцы симпатизируют Ливийской армии (ЛНА) и возглавляющему ее Халифе Хафтару.
«Это действительно единственная настоящая власть, которую принимают в стране. Потому что истинная власть обязана отражать национальные интересы, а не сидеть на финансировании третьих сил. ПНС – это организация, нанятая извне, эта структура не имеет никакого отношения ни к Ливии, ни к реализации ее интересов. Более того, Саррадж действует вопреки интересам Ливии, ущемляет их, поэтому ПНС остается вне населения и общества, даже противопоставлено ему», — заметил Перенджиев.
Для скорейшего прекращения боевых действий в Ливии, по мнению эксперта, необходимо избавить страну от вражеских элементов. Одним из них он назвал Правительство национального согласия, силовые структуры которого устроили в североафриканском государстве геноцид.
«Как ни пытались они рядиться в цивилизованные одежды, якобы они что-то решают и имеют привычные всем органы власти, это все надутый мыльный пузырь. Общество будет формировать свои общенациональные органы власти, а ПНС признают антиливийской, террористической структурой, враждебной для Ливии. За красивым названием ПНС, которое вводит всех в заблуждение, стоят боевики и джихадисты, которые истребляют народ. Нужно помочь международному сообществу ликвидировать ПНС как враждебную Ливии группировку и установить там мир», — подчеркнул эксперт.
В заключение Перенджиев добавил, что говорить в контексте политической аналитики о ПНС не считает возможным, поскольку не считает его государственным органом. Помимо этого, он рассказал, как Организация Объединенных Наций может ускорить процесс выхода Ливии из кризиса.
«О каком тут политическом бессилии можно говорить, когда руководящее звено иностранной организации под названием «Правительство нацсогласия» не знакомо в принципе с профессиональной терминологией, не заинтересовано в мирном урегулировании, не обладает навыками ведения каких-либо официальных переговоров и другими необходимыми для политики инструментами. На пути к выходу из кризиса должна быть объединяющая сила. Для этого ООН должна полностью отказаться от заигрываний с ПНС и поддержать законодательную власть в Ливии, в том числе материально. При таком раскладе ПНС как преступная группировка окажется вне международного права», — резюмировал политолог.