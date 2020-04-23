Власти Чебоксар готовят проект строительства современных магистралей

Чебоксары, 23 апреля. Третье транспортное полукольцо и современные трассы появятся в Чебоксарах, сообщил глава администрации Алексей Ладыков.

23 апреля состоялось совещание по развитию транспортной системы города. Власти Чебоксар планируют реконструировать Гражданскую улицу и Лапсарский проезд.

«После строительства и реконструкции данных объектов у нас заметно увеличится пропускная способность в городе и снимутся вопросы по ремонту», — заявил Ладыков, его слова приводит Infox.

Казанский Институт проектирования транспортных сооружений занимается разработкой третьего полукольца. Сотрудники института завершили инженерные изыскания и дорабатывают проектную документацию. На реализацию проекта необходимо 20,5 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин неоднократно призывал региональные власти развивать транспортную систему. Он отмечал, что качество дорог нужно улучшать.

В связи с эпидемией коронавируса Путин заявил, что также необходимо поддерживать строительный комплекс, на котором держатся смежные отрасли. Именно строительство является локомотивом роста при восстановлении экономики.