Власти Москвы не планируют использовать войска для борьбы с пандемией

Москва, 23 апреля. Московские власти не хотят реализации сценария, который потребовал бы введения в город войск из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Градоначальник отметил, что в других крупных городах мира сперва вводят мягкие и очень демократические меры, а потом «вынуждены вводить войска на улицы».

«Вот мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции установлен в Москве», — подчеркнул Собянин.

По его словам, введенные в столице меры из-за пандемии коронавируса эффективные и адекватные.

Большинство жителей Москвы ведет себя «очень ответственно», соблюдая введенные в городе ограничения, и именно это дает властям не ужесточать меры.

Говоря о столичной системе здравоохранения, он заверил, что сейчас Москва справляется с потоком пациентов, однако чтобы это было в дальнейшем, ее мощности необходимо увеличить. В связи с этим московские власти намерены в ближайшие две недели увеличить число койкомест почти в два раза.

На сегодняшний день, согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России зарегистрировано более 62 тысяч случаев заражения. Больше всего зараженных коронавирусом в России числится в Москве — почти 34 тысячи человек. За весь период в России почти пять тысяч человек смогли победить заболевание, 555 человека скончались.