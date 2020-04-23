Юлия Шойгу рассказала о режиме повышенной готовности для психологов МЧС России

Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России в период пандемии коронавируса наравне с другими российскими службами работают в режиме повышенной готовности. Какие профилактические меры принимают психологи МЧС России, чтобы уберечь себя и других, рассказала Федеральному агентству новостей директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

«Наш центр является аттестованным аварийно-спасательным формированием, поэтому на нас в полной мере распространяется режим повышенной готовности, — объяснила Юлия Шойгу в интервью ФАН. — Тем более что в МЧС готовы реагировать и на чрезвычайные ситуации сезонного характера, риски которых сейчас довольно велики: я имею в виду паводки и ландшафтные пожары, которые зачастую требуют внимания, сил и средств психологов».

По словам Юлии Шойгу, в Центре выстроен довольно строгий санитарно-эпидемиологический режим.

«С одной стороны, чтобы противодействовать распространению вируса, с которым сейчас борется каждый человек в нашей стране, — объяснила Юлия Шойгу. — С другой, — чтобы быть безопасными для тех людей, которым мы оказываем помощь. Мы никогда не знаем, где окажемся в ближайшее время: это может быть дом престарелых, детское учреждение или жилой дом. Важно, чтобы специалисты, которые оказывают людям психологическую помощь при ЧС в непосредственном контакте, были для них безопасны. Мы чувствуем большую ответственность, поэтому строго соблюдаем все нормы, которые предписываются нам врачами».

Самое частое пожелание в эти дни, которое отмечают психологи МЧС в общении с людьми, это пожелание друг другу здоровья, добавила Юлия Шойгу.

В Центре сейчас удвоены дежурные смены специалистов: они несут дежурство и оказывают дистанционную психологическую помощь. Напомним, специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России со 2 апреля работают на специальной горячей линии. За это время они приняли уже более 1500 звонков, связанных с беспокойством россиян из-за коронавируса. К работе на телефоне горячей линии привлечены филиалы Центра экстренной психологической помощи МЧС России, расположенные в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе и Санкт-Петербурге.