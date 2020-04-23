Хозяйка квартиры, где обнаружили труп Ошарина, назвала выдумками сообщения о его запое

Ялта, 23 марта. Хозяйка съемной квартиры, в которой нашли тело заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла слухи о том, что он находился в длительном запое.

По словам женщины, она не может утверждать на 100%, ведь не находилась с чиновником постоянно, но когда ей приходилось контактировать с ним, Ошарин был адекватен.

«Я когда с ним общалась, он вел себя нормально, адекватно. Был один. Я не заметила ничего такого. <…> Кто ж мог знать, что он ушел в запой. Наверное, это выдумки журналистов», — заявила она в комментарии телеканалу 360.

Женщина добавила, что не была на месте происшествия, только открыла дверь полиции. Других деталей ЧП собеседника канала не раскрыла, сославшись на тайну следствия.

Как сообщалось ранее, Ошарин прибыл в Ялту в конце марта. Последний раз его видели живым 30 марта. 18 апреля родственники чиновника обратились в полицию, заявив о пропаже мужчины. Ошарина искали и в Москве, и в Крыму.

22 апреля труп Ошарина обнаружили в съемной квартире в Ялте. По данным источника ФАН, при первом осмотре на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Несмотря на это, СК РФ инициировал доследственную проверку. Сотрудники выясняют все обстоятельства смерти чиновника. Тело было направлено на судмедэкспертизу.