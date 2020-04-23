Кузбасские ученые разработали инновационный метод уничтожения коронавируса

Кемерово, 23 апреля. Кузбасские ученые разработали инновационный метод обеззараживания помещений для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

По данным ведомства, компании «ВостЭКО и «Горный-ЦОТ» на базе Научно образовательного центра «Кузбасс» разработали метод дезинфекции помещений, в основе которой лежит применение системы искусственного тумана.

Специальная система туманообразования осуществляет распыление антисептических средств с заданной точностью и периодичностью. Данный метод обеззараживания может использоваться в офисных и других помещениях.

«Такой способ обеззараживания даст возможность экономить антисептики, точно рассчитывать концентрацию обеззараживающих средств и периодичность воздействия», — говорится в сообщении.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев высоко оценил инновационную разработку, поручив оказать поддержку создателям нового метода обеззараживания, что позволит в кратчайшие сроки наладить серийное производство новой системы, передает радио Sputnik.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 2,6 миллиона человек. Инфекция унесла жизни более 183 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 62 тысяч случаев заражения, 555 человек умерли. Почти пять тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.