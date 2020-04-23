Сирия, 23 апреля. Боевики «Сирийской национальной армии» подорвался на мине в Хасаке. «Хайят Тахрир аш-Шам» разгоняет сидячую забастовку в Алеппо. На востоке Дейр-эз-Зора застрелен неизвестными глава муниципалитета. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишилась одного боевика при взрыве пехотной мины в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отправила отряд боевиков в Алеппо для разгона сидячей забастовки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в ходе рейда обнаружили братскую могилу в окрестностях Ракки.

«Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в убийстве главы муниципалитета в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: провели совместное патрулирование с военной полицией ВС РФ на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

РИА Новости со ссылкой на брифинг совместной российско-турецкой комиссии сообщает, что на территории Сирии за прошедшие сутки российской стороной было выявлено 3 нарушения, 2 — в провинции Алеппо, еще один случай был зафиксирован в провинции Идлиб. Турецкой стороной было зафиксировано 2 случая открытия огня и только на территории провинции Алеппо.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что у поселения Газавия у одноименного КПП местные жители устроили сидячую забастовку с требованием к «совету шуры» «Хайят Тахрир аш-Шам» открыть переход. Ранее переход был без объяснения закрыт боевиками на некоторое время. Работа «коридора» периодически возобновляются, однако группировка взимает с гражданских лиц пошлину. Для разгона забастовки на место прибыл отряд боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Шхиль группой неизвестных злоумышленников был застрелен Хамад Шейх, возглавлявший муниципалитет Аль-Джарди, а также занимавший пост ответственного за сферу топливной энергетики в городском совете Дейр-эз-Зора. Как сообщает агентство Deir Ezzor, мужчина также тесно сотрудничал с «Демократическими силами Сирии». Предполагается, что за покушением на жизнь главы муниципалитета стоят террористы запрещенного в РФ «Исламского государства».

Источник также сообщил, что по неизвестным причинам в районе поселка Аль-Эзба загорелись резервуары с сырой нефтью. На место была направлена бригада пожарной службы. Служба безопасности SDF «Асайиш» подозревает, что причиной возгорания стал поджог.

Провинция Ракка

К востоку от города Ракка была обнаружена братская могила. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor, самоуправление «Демократических сил Сирии» возобновило в городе и окрестности работы по поиску захоронений, оставшихся после штурма Ракки. В районе Тель-Зидан была обнаружена братская могила. При эксгумации из нее были извлечены тела нескольких погибших при авиаударе гражданских жителей. После судмедэкспертизы тела будут перезахоронены на городском кладбище. SDF удалось занять город в 2017 году с поддержкой ВВС международной коалиции, которая наносила с воздуха по укрепленным районам террористов «Исламского государства». Однако, по различным данным, во время боевых действий погибло от 1300 до 1800 мирных жителей.

Провинция Хасака

Сообщается, что один из боевиков протурецкой «Сирийской национальной армии» погиб на севере провинции в окрестностях города Рас аль-Эйн. По данным местных источников портала Masar Press Net, боевик подорвался на противопехотной мине у деревни Аль-Ахрас. В ее установке подозревают курдских боевиков.

Совместный патруль военной полиции ВС РФ и ВС Турции выдвинулся из аэропорта города Камышлы, расположенного на севере провинции Хасака, и направился в районы к западу от города. Как сообщает агентство Aleppo AMC, патруль сопровождал вертолет ВКС РФ, летящий на низкой высоте. Патрулирование прошло в штатном режиме.

1 Организация запрещена на территории РФ.