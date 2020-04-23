Собянин назвал эффективными введенные в Москве меры из-за коронавируса

Москва, 23 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24» рассказал о ситуации с коронавирусом в российской столице.

По его мнению, принятые на сегодняшний день в городе меры по борьбе с распространением инфекции оптимальны. Благодаря тому, что москвичи придерживаются режима самоизоляции и ведут себя очень ответственно, городским властям не приходится ужесточать меры по борьбе с новым вирусом. Более того, Москва, как считает мэр, приняла по сравнению с другими крупными городами более эффективные меры по борьбе с распространением смертоносного вируса.

При этом, как считает Собянин, ситуация с распространением коронавируса в Москве не улучшается, а, наоборот, нарастает.

«Есть целый ряд факторов, который говорит о том, что у нас, к сожалению, эта проблема не уходит. Она нарастает», — сказал Собянин.

По словам градоначальника, он не может сказать, что Москва вышла на плато по коронавирусу.