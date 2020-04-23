Минобороны РФ получило два модернизированных ракетоносца Ту-160

Москва, 23 апреля. Министерство обороны России получило два прошедших модернизацию стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом рассказали в военном ведомстве.

«Специалистами 264 военного представительства Минобороны России на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова были приняты два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников», — говорится в сообщении.

Самолеты получили обновленные системы инерциальной навигации и управления двигателей, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий.

В ведомстве объяснили, что проведенные работы улучшат тактико-технические характеристики авиакомплексов, позволив им повысить эффективность боевого применения авиационных средств поражения.

Ракетоносцы успешно прошли необходимые наземные испытания и совершили облет для подтверждения эффективности и качества работ по модернизации. Теперь они готовы для отправки в войска.

Ту-160М — самый быстрый ракетоносец–бомбардировщик из всех, стоящих на вооружении в мире. Он способен набирать рекордную для самолетов свого класса скорость, разгоняясь до 2200 километров в час.

Свой первый полет длительность 34 минуты улучшенный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик совершил в начале февраля. Он прошел в штатном режиме. Тогда были протестированы обновленные системы и оборудование самолета.

Ранее российское оборонное ведомство получило модернизированную версию одной из самых мощных в мире самоходных пушек — пушку 2С7М «Малка», поставленную предприятием «Уралтрансмаш», входящим в «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех».