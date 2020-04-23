Захарова назвала параноидальными инсинуациями заявления США о вмешательстве РФ в выборы

Москва, 23 апреля. Звучащие из Сената США заявления о «российском вмешательстве» являются не более чем параноидальными инсинуациями, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комитет Сената США по разведке ранее представил четвертую часть доклада, посвященного теме якобы имевшего место быть «вмешательства России» в американские выборы в 2016 году. В документе говорится, что законодатели проанализировали и одобрили методологию работы спецслужб Штатов по выявлению «деструктивных действий Москвы».

Захарова отметила, что понять, о какой методологии идет речь, пока невозможно, поскольку 90% доклада засекречено. Она также заметила, что никаких доказательств авторы документа не привели.

«Все как всегда штампами увязывается с красивыми фразами, уже вбитыми в сознание американских избирателей», — сказала дипломат на брифинге.

Представитель МИД РФ призналась, что читать такие заявления четвертый год подряд и грустно, и смешно одновременно.

«Очевидно, что параноидальные инсинуации, которые не подкреплены ни одним фактом, — это продукт внутриполитической борьбы между различными силами в США», — считает Захарова.

Дипломат констатировала, что США упорно обвиняют Россию в собственных же провалах и пытаются раскрутиться в новой предвыборной гонке за счет все той же «антироссийской кампании».

Напомним, что в 2017 году Минюст США назначил Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования «вмешательства России» в президентские выборы США 2016 года, которые выиграл действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Спустя почти два года работы Мюллер так и не смог найти факты того, что Москва «оказывала какое-либо влияние» на электоральные процессы, а также подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом Трампа.

Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов. Эксперты назвали заявления со стороны США частью внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами, которая не имеет никакого отношения к России.