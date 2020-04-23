Ветеринар котов Эрмитажа рассказала, как помочь уличным животным

Санкт-Петербург, 23 апреля. Ветеринар котов Эрмитажа, основатель петербургского «Музея кошки» и котокафе «Республика кошек» Анна Кондратьева рассказала, какие меры необходимо принять, чтобы помочь уличным котам и кошкам.

«Во-первых, можно подкормить. И, кончено, самое главное — это профилактика появления бездомных животных. Нужно кастрировать дворовых котиков. У нас все котики со двора или отказные. Мы вакцинируем, обрабатываем от паразитов, кастрируем, выдерживаем на карантине», — отметила специалист, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

При этом она очень осторожно высказалась об идее создания государственных приютов для животных по примеру тех, что сейчас работают в Европе. По словам Кондратьевой, в европейских странах, чтобы попасть в приют, кошка должна пройти ряд тестов. Если у нее выявят даже незначительное заболевание, животное усыпят. Ветеринар считает, что гораздо правильнее развивать у людей ответственность.

Кондратьева добавила, что в начале эпидемии посетители котокафе (заведение перепрофилировалось в приют открытого типа) стали чаще заполнять заявки, чтобы забрать кошку. Прежде чем отдать питомца в чужие руки, сотрудники приюта внимательно изучают его будущего хозяина.