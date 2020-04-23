РФ заявила о несоблюдении перемирия в Ливии после захвата Сабраты и Сурмана боевиками ПНС

Москва, 23 апреля. В Ливии не соблюдается режим прекращения огня, о котором стороны внутриливийского кризиса договорились 19 января. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

«Активизация боевых действий между силами, поддерживающими Правительство национального согласия и подразделениями Ливийской национальной армии, свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что объявленное в январе этого года перемирие больше не соблюдается враждующими сторонами», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, ситуация в Ливии усугубляется пандемией коронавируса, а также тем фактом, что Организация Объединенных Наций так и не определилась с тем, кто займет должность спецпредставителя ООН по поддержке в Ливии. Гасан Саламе, до марта текущего года занимавший эту должность, не смог добиться продвижения в вопросе мирного урегулирования внутриливийского кризиса.

«Не озвучивая конкретных имен, полагаем, что с учетом географического положения и арабской принадлежности Ливии наиболее оптимальным вариантом был бы выбор в пользу авторитетного представителя одной из североафриканских стран», — добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Главарь боевиков ПНС Файез Саррадж вопреки своим обещаниям прекратить любые боевые действия 13 апреля развернул наступление на города, расположенные к западу от Триполи. Бандформирования ПНС под руководством турецких военных захватили восемь населенных пунктов, в том числе города Сурман и Сабрата. Тогда «министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага заявил, что мирным жителям нечего бояться, но уже на следующий день для устрашения гражданского населения джихадисты устроили 14 публичных казней, а многих общественных активистов отправили за решетку.