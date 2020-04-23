«АвтоВАЗ» может перейти на четырехдневную рабочую неделю с 29 июня

Москва, 23 апреля. Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» намерена ввести четырехдневную рабочую неделю на фоне прогнозируемого снижения спроса на свою продукцию. Об этом сообщил представитель компании.

«Главным приоритетом «АвтоВАЗ» является сохранение рабочих мест. Исходя из значительных негативных прогнозов рынка на апрель — май и прогнозируемого аналитиками 30–50% годового снижения рынка, компания вводит сокращенную четырехдневную рабочую неделю с 29 июня», — пояснил он.

Представитель компании также добавил, что «АвтоВАЗ» восстановит пятидневную рабочую неделю, в случае нормализации ситуации на авторынке.

Стоит отметить, что в 2019 году в России было продано более 295 тысяч новых автомобилей Lada. По данным «АвтоВАЗ», доля компании на российском рынке составляет около 21%, что является рекордным показателем для компании за последние восемь лет.

В марте 2020 года продажи автомобилей Lada на российском рынке сократились на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. По итогам первого квартала 2020 года «АвтоВАЗ» продал в России более 79 тысяч автомобилей.