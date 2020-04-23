Кабмин направит 9,5 млрд на погашение ипотеки многодетных семей. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин обсудил вопросы банковского кредитования
Владимир Путин заявил о необходимости снизить неизбежные социально-экономические потери от коронавируса. Сегодня глава государства в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам банковского кредитования. Президент отметил, что эпидемия коронавируса угрожает не только жизни и здоровью людей, но также опасно и ее воздействие на экономику. Участники встречи обсудили, как реализуются меры поддержки граждан и экономики, как выстраивается работа правительства, регионов и бизнеса. Глава государства призвал участников встречи избегать абстрактных обещаний.
«Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели — льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это далеко не единичные случаи. О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ею могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается», — подчеркнул российский лидер.
Президент отметил, что доступность и объемы кредитования для граждан и компаний станут важными факторами восстановления и развития экономики страны.
Кабмин направит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке
Меры поддержки россиян и экономики обсудили сегодня и на заседании правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделит больше 9,5 млрд рублей для того, чтобы помочь погасить ипотеку многодетным семьям. Тем, в которых третий или последующий ребенок родился после первого января 2019 года. Глава кабмина отметил, что на такую поддержку, по расчетам Минфина может рассчитывать не меньше 21 тысячи семей в России.
«Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семьи. Максимальная сумма погашения составит 450 тысяч рублей. И напомню, что с учетом расширенного маткапитала, о чем президент объявил в Послании Федеральному собранию этого года, общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 млн рублей», — подчеркнул председатель правительства.
Новый стационар для пациентов с коронавирусом в Москве
Новый стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией заработал в столице. Он открыт на базе госпиталя МВД России. Сегодня медучреждение посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Клинику перепрофилировали за две недели, подготовили 300 мест и 30 реанимационных коек для пациентов с коронавирусом. Стационар оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, закуплены необходимые лекарства. В штате — больше 600 медицинских работников, в том числе свыше 200 врачей. Всего в Москве для лечения пациентов с коронавирусом развернуты отделения в 57-ми федеральных, городских и частных стационарах.