Кабмин направит 9,5 млрд на погашение ипотеки многодетных семей. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин обсудил вопросы банковского кредитования

Владимир Путин заявил о необходимости снизить неизбежные социально-экономические потери от коронавируса. Сегодня глава государства в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам банковского кредитования. Президент отметил, что эпидемия коронавируса угрожает не только жизни и здоровью людей, но также опасно и ее воздействие на экономику. Участники встречи обсудили, как реализуются меры поддержки граждан и экономики, как выстраивается работа правительства, регионов и бизнеса. Глава государства призвал участников встречи избегать абстрактных обещаний.

«Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели — льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это далеко не единичные случаи. О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ею могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается», — подчеркнул российский лидер.

Президент отметил, что доступность и объемы кредитования для граждан и компаний станут важными факторами восстановления и развития экономики страны.