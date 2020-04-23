Зеленский заявил, что у него есть четкий план выхода из карантина

Киев, 23 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у правительства есть четкий план выхода страны из карантина из-за коронавируса.

Зеленский поддержал решение украинского кабмина продлить карантин до 11 мая. Глава государства подчеркнул, что решение было принято на базе аналитики Национальной академии наук и министерства здравоохранения.

«У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина», — заявил Зеленский в ходе обращения.

Президент Украины также назвал условия для окончания карантина. Во-первых, карантин закончится, когда в течение десяти дней процент выявленных заболеваний не будет меняться или останется в пределах 5%. Во-вторых, больницы будут заполнены меньше, чем на 50%.

Карантин на Украине был введен 12 марта из-за коронавируса, 6 апреля власти страны ужесточили ограничительные меры: запретили собираться на улице в группы более двух человек, гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, а также посещать детские площадки.

По данным на 23 апреля, на Украине выявлено более 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 187 человек скончались.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались 178 тысяч человек.