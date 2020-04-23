Юрист объяснила, что регионы РФ могут вводить ответственность за нарушения при эпидемии

Москва, 23 апреля. Невозможно сомневаться в том, что российским субъектам предоставлены полномочия в части установления на региональном уровне ответственности за нарушение эпидемиологического режима в условиях коронавируса. Об этом заявила доцент кафедры государственного и административного права юридического факультета СПбГУ Екатерина Дмитрикова.

«Эти права четко определены несколькими действующими и недавно принятыми на федеральном уровне законами», — объяснила она Агентству городских новостей «Москва», комментируя обзор президиума Верховного суда РФ от 21 апреля.

Дмитрикова уточнила, что ответы Верховного суда (ВС) на вопросы о применении гражданского, административного и уголовного законодательства и о процессуальных сроках в условиях действия в стране мер по борьбе с SARS-CoV-2 не имеют для судов силы обязательного указания, а носят рекомендательный характер. В то же время они учитываются в юридической практике.

Она также напомнила, что в обзоре рассматривался пример московского регулирования, но прямого ответа по применению региональных КоАП ВС в документе не дал.

По словам эксперта, обзор ВС не ставит под сомнение наличие данных регионам полномочий, и можно с уверенностью утверждать, что ВС не делал вывода о том, что законодательное регулирование в Москве было установлено незаконно.

Юрист выразила мнение, что применение индивидуальных мер КоАП в столице вызвало споры среди экспертов после выхода документа ВС лишь потому, что это был единственный приведенный пример регионального использования законодательства.

Напомним, что 21 апреля Верховный суд Российской Федерации выпустил обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением закона по противодействию распространению коронавирусной инфекции в стране. В документе президиум суда разъяснил особенности привлечения граждан и юридических лиц к ответственности за нарушение самоизоляции.