Специалист рассказал, почему карантин может быть полезен для собак

Санкт-Петербург, 23 апреля. Правила самоизоляции, которые предписывают владельцам собак выгуливать своих питомцев на расстоянии 100 метров от дома, могут оказаться весьма полезны для четвероногих друзей человека. Об этом в четверг рассказал глава питомника «Хаски в Карелии «Белая руна» Алексей Лукьяненко, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Хаски нуждается не только длительной прогулке, но и в физической нагрузке. Знаю много людей, которые много времени тратят на выгул собаки. Сейчас терпеть только остается», — отметил он.

Лукьяненко добавил, что питомник «Хаски в Карелии» пока что не испытывает каких-либо проблем в связи с эпидемией коронавируса. Благодарить за это стоит неравнодушных россиян, которые оказывают помощь заведению.

Ранее известный дрессировщик и руководитель Большого московского цирка Эдгар Запашный рассказал об опасности коронавируса для животных. По его словам, главная опасность кроется не в самом коронавирусе, а в экономическом кризисе, который он спровоцировал. Из-за повсеместного режима самоизоляции многие цирки и зоопарки остановили свою работу, и теперь этим организациям не хватает денег на то, чтобы прокормить животных.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.