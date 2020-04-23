Донбасс сегодня: солдаты ВСУ требуют боевые награды и заражают коронавирусом гражданских

Донбасс, 23 апреля. Личный состав ВСУ ворует ГСМ и боеприпасы. За получение государственной награды тыловые служащие зоны ООС готовы заплатить 15 тысяч гривен. Мирных граждан заразили COVID-19 украинские солдаты. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Армия Киева за минувшие сутки 17 раз нарушила режим прекращения огня. В ЛНР по Березовскому огонь открывался из минометов и боевых машин пехоты. По территории ДНР стреляли из минометов, гранатометов и орудий БМП. В зону обстрелов вошли Донецк, Горловка, Саханка и другие населенные пункты. В Старомихайловке и Александровке повреждены два жилых дома и действующая школа. В Донецке на территории частного домостроения разрушена хозпостройка.

Комиссия проверяет факты хищений в ВСУ

В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН сообщили о том, что в расположение 28-й механизированной бригады ВСУ прибыла проверка из штаба силовой операции, расследующая многочисленные факты хищений ГСМ. Военная техника в бригаде до сих пор не готова к лету из-за того, что технические масла и топливо солдаты продают местным жителям за алкоголь.

Несмотря на наличие полицейских патрулей возле продуктовых магазинов, военнослужащие умудряются приобрести спиртное. В ожидании приезда комиссии, офицеры и рядовые, причастные к кражам, скупили все топливо на близлежащих автозаправках, дабы восполнить дефицит на складах. Кроме ГСМ солдаты торгуют и боеприпасами. В Марьинке сотрудниками СБУ выявлены трое военнослужащих, которые продавали боеприпасы. По материалам следствия известно, что солдаты продали три тысячи патронов и 30 гранат. Расследование уголовного дела продолжается.

Контрразведка заинтересовалась списками военнослужащих, представленных к наградам

В оборонном ведомстве ДНР также рассказали, что источник из штаба оперативно-тактической группировки «Север» сообщил о решении наградить личный состав 58-й мотопехотной бригады ВСУ памятными знаками, медалями и орденами, чтобы повысить престиж службы. Однако в список награжденных по странной случайности попали не солдаты, несущие службу на передовой, а сотрудники тыловых служб, у которых есть доступ к военному имуществу, возможность списывать его и продавать.

Составлял списки комбриг Кащенко, который начал брать денежные взятки за возможность попасть в число награжденных. Так, за получение госнаграды требуют 15 000 гривен, а ведомственная стоит в два раза меньше. Возмущенный личный состав угрожает уйти с передовых позиций, если не будет восстановлена справедливость. Этой информацией уже заинтересовалась военная контрразведка Украины.

Солдаты ВСУ заразили коронавирусом гражданских лиц

Как сообщили корреспонденту ФАН в Управлении Народной милиции ЛНР, на днях киевские пропагандисты снимали на передовой видеосюжеты о героических действиях украинской армии по отношению к местному населению. В результате мирные жители, которых задействовали в съемках, заболели коронавирусом. Трех человек заразили солдаты 30-й механизированной бригады ВСУ. Двое военнослужащих изображали на камеру, как они раздают гуманитарную помощь.

Пропагандистская операция была запланирована командующим ОТГ «Север», ее проведение осуществляли сотрудники Центра информационно-психологических операций. У задействованных местных жителей и солдат тесты показали наличие вируса. Группа ЦИПсО выведена из зоны конфликта для проведения разбирательства.