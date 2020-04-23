Чепа объяснил ответ РФ на «глупые действия» пославшего ноты протеста украинского МИД

Официальные украинские власти совершают «глупые действия», когда обращаются к российскому МИД с выражением протеста по археологическим раскопкам в Крыму, а также требованием отчета по борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя возврат Украине двух нот.

Как сообщила директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова, на этой неделе Россия вернула украинской стороне две ноты, которые касались Крыма.

«В первой Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй — потребовал отчета о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе», — рассказала официальный представитель МИД РФ на пресс-конференции.

По ее словам, украинское внешнеполитическое ведомство в «то время, когда в стране свирепствует пандемия, а в Чернобыле бушуют пожары; когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан», направляет все силы на «бомбардировку» России «грозными нотами протеста».

«Все эти бумаги — злобные ноты — будут возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения», — сказала Захарова.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заметил, что запросы МИД Украины являются «очередным популистским шагом» с их стороны.

«Если в течение многих лет украинские власти не занимались никакими археологическим работами, а наоборот — тогда все музеи и памятники приходили в разруху и негодность, — то сейчас это все восстанавливается, — пояснил Чепа в комментарии ФАН. — Люди видят, что все меняется в лучшую сторону, несмотря на такие глупые действия со стороны официальных властей Украины. В связи с этим ноты и вернули».

Отчет в рамках борьбы с коронавирусом в Крыму Россия отдельно делать точно не собирается, говорит парламентарий.

«У нас идет постоянная информация от Минздрава и Роспотребнадзора о борьбе с коронавирусом в каждом регионе. На территории Крыма и Севастополя очень небольшое количество зараженных. Руководство Крыма приняло серьезные и оперативные меры по самоизоляции на полуострове. На сегодня там около 50 человек заболевших и нет ни одного смертного случая», — сообщил Чепа.

Как заметил депутат, эпидемиологическую ситуацию в Донбассе Москва не может оценивать, потому что это не территория России.

«Даже в международных сводках эта территория отражается отдельно. Сейчас там совершенно небольшое количество зараженным коронавирусом. Россия также оказывает гуманитарную помощь этому региону», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, в Донбассе с 2014 года, когда случился госпереворот на Украине, идет гражданская война. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. После этого новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что за время своего пребывания на посту главы государства сможет закончить войну в Донбассе, и, таким образом, выполнить свое главное обещание украинцам.

В 2014 году был проведен народный референдум в Крыму, в результате которого полуостров стал частью России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.