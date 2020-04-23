Главврач московской больницы показал видео из реанимации с зараженными коронавирусом

Москва, 23 апреля. Главный врач московской ГКБ №15 Валерий Вечорко записал видео из реанимационного отделения больницы. Видеозапись появилась в официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Врач отметил, что в последнее время в реанимацию попадает много молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, при этом им требуется проведение искусственной вентиляции легких.

«Реанимации работают в загруженном режиме. Пациентов, повторяю, очень много, и с каждым днем становится все больше и больше. Особенно молодых пациентов в возрасте в районе 40 лет, которых привозят уже в тяжелом состоянии», — сказал Вечорко.

Врач призвал россиян соблюдать режим самоизоляции, а в случае каких-либо симптомов незамедлительно обращаться к врачу. Это, по словам специалиста, позволит избежать тяжелого состояния и сохранить жизнь себе и своим близким.

Главврач ГКБ № 15 записал видео из реанимации pic.twitter.com/t6bfhVZzr7 — Коронавирус. Новости на русском. (@CoronaviridaeRu) April 23, 2020

На сегодняшний день, согласно данным оперативного штаба по борьба с распространением коронавируса, в России зарегистрировано более 62 тысяч случаев заражения. Почти пять тысяч человек смогли победить заболевание, 555 человека скончались.

Самое большое количество больных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Москве (почти 34 тысячи человек). Следом идут Московской область (7278), Петербург (2458), Нижегородская область (1002) и Мурманская область (603), указала «Вечерняя Москва».