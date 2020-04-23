Россиянам без масок запретят покупать продукты в некоторых гипермаркетах

Санкт-Петербург, 23 апреля. Покупателям без масок запретят совершать покупки в некоторых гипермаркетах. Новое правило собираются ввести, в частности, торговые сети Globus и Billa.

Пока нововведение действует только в одном магазине Globus в Красногорске (всего в России работает 17 «глобусов». — Прим. ФАН). Представитель ритейлера заявил, что все сотрудники Globus уже несколько недель работают в масках и все это время сами покупатели требуют ограничить нахождение людей без средств индивидуальной защиты в торговом зале. По его словам, в качестве альтернативы маски человек может закрывать лицо шарфом и платком, пишет «Коммерсантъ».

В Instagram Globus почти неделю назад были даже опубликованы специальные карточки, с напоминаем, чем отличается медицинская маска от своего тканевого аналога и респиратора.

«Мы очень просим своих покупателей приезжать за покупками также используя это средство индивидуальной защиты», — говорилось в описании к посту.

В магазинах Billa помимо обязательного ношения масок намерены пускать покупателей старше 65 лет только с 9 до 10 часов утра. В гипермаркетах «Лента» уверяют, что продолжат пускать покупателей без средств защиты, а в сети «Азбука вкуса» просто поощряют тех, кто приходит в масках, начисляя дополнительные бонусы на карту лояльности. В «Ашане», «Магните», Metro и X5 Retail Group информацию о возможных нововведениях пока не прокомментировали.

На сегодняшний день в России зарегистрировано почти 62 773 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4891 пациент выздоровел, 555 человек скончались.