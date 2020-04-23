МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму

Москва, 23 апреля. Министерство иностранных дел РФ вернуло украинской стороне две ноты по Крыму, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«На текущей неделе Министерство иностранных дел РФ вернуло МИД Украины две ноты», — сообщила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй ноте содержалось требование отчитаться о мерах, принимаемых для борьбы с коронавирусом.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил возмущение в связи с публикацией статьи о счастливых крымчанах в американском журнале Foreign Affairs. Издание заказало у «Левады-Центра» социальный опрос, чтобы выяснить, насколько счастливы жители полуострова и считают ли они себя «незаконно оккупированными»

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.