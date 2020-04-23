Главные новости 23 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 23 апреля.

Экономист Михаил Хазин поддержал министра ЕАК Сергея Глазьева в вопросе оценки возможных причин колебания курса рубля. Хазин поддержал Глазьева в его противостоянии с Центробанком.

В Сети появился документ, где врачи, предположительно, подтвердили диагноз актрисы Анастасии Заворотнюк. Опубликована справка с диагнозом Заворотнюк.

Террористы ПНС Ливии используют методы сирийских боевиков, чтобы обвинить Ливийскую национальную армию (ЛНА) в использовании запрещенных видов вооружения. Террористы ПНС Ливии запустили фейк о применении Хафтаром «химоружия» под Триполи.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии после скандала с квартирами. После скандала с недвижимостью Федосеева-Шукшина пожаловалась на здоровье.

Она призвала председателя СПЧ отправить письма в Генеральную прокуратуру, ФСО, ГУМВД Москвы и столичную администрацию. Винокурова потребовала расследовать инцидент с шествием коммунистов в день рождения Ленина.

Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса. Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом.

Биолог Мария Воронцова заявила, что если человек не изменит стратегию выживания, пандемии будут происходить регулярно. Биолог Воронцова предупредила о пандемии нового вируса.

За последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции в 81 регионе. В России выявлено 4774 новых случая заболевания коронавирусом за сутки.

Эксперт ФАН оценил заявления турецкого публициста, который пытается оправдать преступные действия Эрдогана древней историей Османской империи. Популизм и пропаганда: ответ на статью турецкого историка о роли Турции в Ливии.

Врач обратил внимание, что у таких людей крайне ограниченный круг знакомых. Доктор Комаровский назвал неожиданное преимущество алкоголиков в борьбе с коронавирусом.