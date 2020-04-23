Пушков не согласился с заявлениями Горбачева о развале СССР

Москва, 23 апреля. Сенатор Алексей Пушков выразил свое несогласие с позицией первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, который возложил вину за срыв перестройки и развал государства на членов Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).

Горбачев спустя 35 лет после перестройки заявил, что ответственность за развал СССР несут члены ГКЧП и те, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года.

Пушков же считает, что перестройка «провалилась раньше». Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике заявил, что от нее ничего не осталось уже к концу 1990 года. В 1991 году страна, по его словам, не перестраивалась, а находилась в состоянии свободного падения.

«Двоевластие, возникшее тогда в СССР, привело к краху», — констатировал сенатор на своей странице в Twitter.

Не соглашусь с М.Горбачёвым. «Перестройка» не была сорвана ГКЧП, как он утверждает, она провалилась раньше: от неё ничего не осталось к концу 1990. В 1991 страна не перестраивалась, а находилась в состоянии свободного падения. Двоевластие, возникшее тогда в СССР, привело к краху. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 23, 2020

Напомним, что в ноябре прошлого года свое мнение по этому вопросу высказывал президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что одна из причин развала Советского Союза кроется в неэффективной экономической политике, результаты которой сказались и на политической сфере.