Сирийцы блокируют передвижение американцев, желая выгнать военных США из Хасаки

Конфликты с местными жителями, сложности перемещения своих военных и негативная репутация лояльных группировок — как США теряют позиции на севере Сирии, Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Владимир Фитин.

Местные жители деревень Умм аль-Гадир и Таминат-Рахия, расположенных недалеко от населенного пункта Камышлы на севере сирийской провинции Хасака, помешали проезду колонны Вооруженных сил США.

Мирным жителям удалось добиться успешного перекрытия дороги при поддержке представителей «Сирийской арабской армии» (САА). В результате американским военнослужащим пришлось искать другой путь.

#Syrian citizens intercept a #US military convoy in #Qamishli countryside ???? pic.twitter.com/QxZ8kDgfSY

Заметим, что это далеко не первый за последнее время подобный случай. Мирное население на севере Сирии регулярно выступает против американских военных на этих территориях, а также курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (SDF), тесно связанных с США.

Накануне в Камышлы между бойцами проправительственного ополчения «Национальных сил обороны» и курдскими отрядами полиции «Асайиш» произошли боестолкновения, в результате которых несколько человек получили ранения. Предположительной причиной конфликта стал арест 12 местных жителей после переговоров российских представителей с родоплеменным союзом «Тай» об оказании необходимой помощи. Курдские боевики посчитали это посягательством на свою территории.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил, что ситуация в этом регионе всегда находится в напряжении

Как говорит собеседник ФАН, на севере Сирии сталкиваются интересы множества сторон, начиная от тех же курдских боевиков SDF и проправительственных формирований, заканчивая присутствующими военнослужащими США и Турции.

Одной из причин возникновения конфликтных ситуаций также является и притеснение местного арабского населения курдскими боевиками, которые при покровительстве США получили возможность наживаться на мирном населении.

Конфликт между представителями «Национальных сил обороны» и курдской полицией «Асайиш» удалось урегулировать в короткие сроки лишь благодаря участию России. После появившихся сведений о боестолкновении на место прибыли военнослужащие российской военной полиции, организовавшие переговорный процесс и добившиеся возвращения сторон на занимаемые позиции. Сегодня российские военные провели патрулирование от Камышлы в сторону населенных пунктов на западе.

Как замечает Владимир Фитин, практика примирения с использованием российских военных уже себя оправдала на длительном промежутке времени.

После череды столкновений и конфликтных ситуаций в Камышлы и ближайших населенных пунктах, американское военное командование приняло решение об усилении своего присутствия в этом регионе. Для этого международная коалиция направила конвой с вооружением и различным оборудованием сразу на несколько военных баз, расположенных в регионе.

US occupation brings in 50 vehicles loaded with logistic equipment from Iraq into Qamishli https://t.co/LjRQX1NhlE via @SanaAjel