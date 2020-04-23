Гарик Харламов устроил «кибератаку» на оскорбившую русскую кухню рэпершу из США

Москва, 23 апреля. Российский юморист Гарик Харламов устроил «кибератаку» на Instagram американской рэп-певицы Азилии Бэнкс, которая оскорбила русскую кухню.

Ранее Бэнкс раскритиковала в Сети русскую кухню, назвав ее «варварской» и «одной из самых худших». В свою очередь российский юморист Гарик Харламов призвал россиян встать на защиту русской кухни, устроив небольшую «кибератаку» в Instagram Азилии Бэнкс. Юморист также добавил, что нельзя позволять американской певице «оскорблять наши оливьешки».

Русскоязычные пользователи не оставили без ответа оскорбительные высказывания Бэнкс, оставив на ее странице в Instagram огромное количество комментариев.

«Свекла — 1,5 штуки. Чеснок — 1–2 зубчика. Майонез — 1 столовая ложка. Соль — щепотка. Свеклу отвариваем до готовности, трем на терке и смешиваем с другими ингредиентами», — пишет malkvj_spain.

«Свекла с сыром вообще искусство», — отмечает milenka.

«Сижу, ем оливье и думаю о тебе», — пишет markonstance.

«У нас еда очень вкусная. Это тебе не картошка фри и бургеры», — отмечает vera_brown_eyes.

«Зеленый борщ со щавелем — это кайф. От удовольствия можно и брови сбрить!» — пишет iamgeeguntry.

«Есть у кого-нибудь рецепт пельменей?» — спрашивает tanita.pan.

«Нечего тебе делать в России, если ты не уважаешь ее культуру», — пишет anzhelikavs.

«Тебе не нравится русская кухня? Ты просто не ела пельмени, еда богов», — отмечает malveena.

«Рецепта борща был уже?» — интересуется lyla_zvonova.

«Селедка под шубой», — пишет alextroyt.

«Русская кухня – ТОП», — отмечает la.camomille.

В 2019 году Азилия Бэнкс посетила Москву, где у нее состоялся концерт. Позднее певица призналась в Сети, что она была воодушевлена словом «чурка», а также заявила, что намерена сделать футболку с такой надписью. Однако русскоязычные пользователи были крайне удивлены признанием Бэнкс.