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Гарик Харламов устроил «кибератаку» на оскорбившую русскую кухню рэпершу из США

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Гарик Харламов устроил «кибератаку» на оскорбившую русскую кухню рэпершу из СШАМосква, 23 апреля. Российский юморист Гарик Харламов устроил «кибератаку» на Instagram американской рэп-певицы Азилии Бэнкс, которая оскорбила русскую кухню.

Ранее Бэнкс раскритиковала в Сети русскую кухню, назвав ее «варварской» и «одной из самых худших». В свою очередь российский юморист Гарик Харламов призвал россиян встать на защиту русской кухни, устроив небольшую «кибератаку» в Instagram Азилии Бэнкс. Юморист также добавил, что нельзя позволять американской певице «оскорблять наши оливьешки».

Гарик Харламов устроил «кибератаку» на оскорбившую русскую кухню рэпершу из США

Русскоязычные пользователи не оставили без ответа оскорбительные высказывания Бэнкс, оставив на ее странице в Instagram огромное количество комментариев.

«Свекла — 1,5 штуки. Чеснок — 1–2 зубчика. Майонез — 1 столовая ложка. Соль — щепотка. Свеклу отвариваем до готовности, трем на терке и смешиваем с другими ингредиентами», — пишет malkvj_spain.

«Свекла с сыром вообще искусство», — отмечает milenka.

«Сижу, ем оливье и думаю о тебе», — пишет markonstance.

«У нас еда очень вкусная. Это тебе не картошка фри и бургеры», — отмечает vera_brown_eyes.

«Зеленый борщ со щавелем — это кайф. От удовольствия можно и брови сбрить!» — пишет iamgeeguntry.

«Есть у кого-нибудь рецепт пельменей?» — спрашивает tanita.pan.

«Нечего тебе делать в России, если ты не уважаешь ее культуру», — пишет anzhelikavs.

«Тебе не нравится русская кухня? Ты просто не ела пельмени, еда богов», — отмечает malveena.

«Рецепта борща был уже?» — интересуется lyla_zvonova.

«Селедка под шубой», — пишет alextroyt.

«Русская кухня – ТОП», — отмечает la.camomille.

В 2019 году Азилия Бэнкс посетила Москву, где у нее состоялся концерт. Позднее певица призналась в Сети, что она была воодушевлена словом «чурка», а также заявила, что намерена сделать футболку с такой надписью. Однако русскоязычные пользователи были крайне удивлены признанием Бэнкс.

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