Проханов напомнил Горбачеву, что ГКЧП стал «последней реакцией на распад СССР»

В 1991 году Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) возник не сам по себе, а как «последняя реакция на распад страны». Об этом Федеральному агентству новостей заявил Александр Проханов, комментируя обвинение Михаила Горбачева в том, что ГКЧП сорвал перестройку.

В интервью РИА Новости Михаил Горбачев сообщил, что перестройка сорвалась из-за действий членов ГКЧП, а также тех, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года для развала СССР.

Первый президент Советского Союза подчеркнул, что какого-то «расписания» преобразований не было, однако он и его сторонники знали направление развития страны. При этом он уверен, что перестройка позволила за несколько лет изменить состояние общества, когда люди в стране «пришли в движение», перестали бояться и стали говорить о наболевшем.

Очевидец исторических событий и публицист Александр Проханов напомнил, что ГКЧП появился из-за катастрофического состояния страны в тот период.

«Он не сам по себе возник, а как запоздалая и последняя реакция на распад страны. Поэтому в этом нельзя винить ГКЧП», — выразил мнение Проханов в интервью ФАН.

За пять лет перестройки в стране исчезли все «константы, на которых могло существовать государство», говорит собеседник ФАН. По его словам, все «национальные коды были разрушены и принесены в прах», потому что в государстве перестала существовать идеологическая основа, что, в свою очередь, обрекло страну на распад.

«За это время создались классы, которые воспользовались ослаблением государственного контроля за экономикой и захватили драгоценные отрасли. Кроме того, были введены в обращение такие элементы, которые породили в нынешнем российском народе эгоизм, цинизм, непрерывную веселость. В это время абсолютно разрушилось управление страной: выходили из-под контроля целые регионы, начинался парад суверенитетов. Позже были созданы кооперативы, которые высосали всю энергию из больших заводов. Это были маленькие хищники, которые сожрали больших динозавров. Был принят закон, который позволял предприятиям вступать в контакты с международными фирмами без контроля государства. Заводы перекочевали в эти фирмы вместе с запасами металлов, своими разработками и стратегическим секретами, которые находись в сейфе у директоров», — сказал журналист.

Как утверждает Проханов, во время перестройки «были заложены будущие основы распада», потому что наличие в каждой советской республике русского этноса всегда объединяло страну.

«Республики потом пошли вразнос. Ко всему этому привел Горбачев со своим первоначальным тезисом «ускорение и развитие», на который клюнул народ. А потом вместо экономических преобразований он занялся только политической трансформацией. Причем она не предполагала общество нового типа — это было слепое копирование буржуазных систем в наиболее слабых и порочных формах», — добавил публицист.

Напомним, 23 апреля исполняется 35 лет со дня апрельского пленума ЦК КПСС, когда Михаил Горбачев объявил о начале перестройки, провозгласив курс на «ускорение» социально-экономического развития. В рамках его должна была произойти модернизация экономики страны, внедрение новых методов хозяйствования и использование последних достижений научно-технического прогресса.

Августовским путчем называют события с 18 по 21 августа 1991 года, когда ГКЧП провозгласил себя единственным органом управления страной, его лидеры попытались отстранить от должности Михаила Горбачева. Действия «путчистов» были восприняты, как попытка государственного переворота.

Ранее Александр Проханов ответил бывшему премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на призыв не идеализировать СССР. По его словам, если современное российское общество идеализирует Советский Союз, то к этому необходимо прислушаться.