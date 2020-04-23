В Волгограде изобрели шлем против коронавируса

Волгоград, 23 апреля. Группа ученых из Волгограда разработала специальный шлем, который поможет защитить человека от коронавируса. Первоначально устройство, получившее название «Венец-34», создавалось, чтобы оградить аллергиков от пыли и пыльцы, однако эпидемия заставила авторов проекта внести коррективы и предусмотреть защиту против вирусов.

Сам шлем весит около 1,5 кг. В нем есть фильтр для очистки воздуха и вентилятор. При необходимости в устройство можно добавить ингалятор, увлажнитель воздуха и ультрафиолетовую лампу.

«Шлем предохраняет за счет защиты верхних дыхательных путей, поставляя фильтрованный воздух, исключая вдыхание воздуха извне и за счет того, что одновременно с верхними дыхательными путями закрываются слизистые и неприкрытые одеждой кожа лица», — рассказал журналистам профессор Волгоградского государственного медицинского университета Александр Воробьев, который возглавлял разработку.

Он отметил, что изобретение может пригодиться врачам, которые постоянно подвергаются риску заражения. Несмотря на внешнюю массивность, шлем довольно удобен в использовании. В отличие от противогаза, он не требует дополнительных усилия для того, чтобы дышать.

По словам Воробьева, в настоящее время университет ведет переговоры с предприятиями о запуске устройства в производства. При этом первая партия шлемов будет бесплатно предоставлена волгоградским врачам. Ученые хотят собрать отзывы медиков и доработать устройство в случае необходимости.