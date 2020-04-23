Биолог Глазков назвал главную опасность голубей

Санкт-Петербург, 23 апреля. Биолог Павел Глазков призвал не кормить голубей и поддержал введение закона о запрете на кормление птиц. Об этом он заявил в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в четверг, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В социальных сетях стали появляться призывы кормить голубей, которые остались голодными во время эпидемии. Эксперт подчеркнул, что кормить птиц ни в коем случае нельзя.

«Голубь – полуодомашненная птица, сейчас хватает пищи, они могут найти пищу на газоне. А когда их подкармливают, то они начинают активнее размножаться, — пояснил биолог. — Это птица, численность которой необходимо сокращать. Они переносят десятки заболеваний. Их кал очень агрессивный».

Он также высказался в поддержку введения закона о запрете подкармливания птиц. Однако, по его словам, в первую очередь человек должен цивилизованно утилизировать отходы.

Кроме того, Глазков обратился к родителям с призывом запретить детям контактировать с голубями. Он назвал главную опасность голубей — птицы переносят десятки заболеваний, которые ребенок переносит в очень тяжелой форме.