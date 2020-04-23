Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

Африка: в Буркина-Фасо вскрывают могилы, в Чаде таинственно погибают пленные боевики

52
0 Оставить комментарий
Эксперты:

Африка: в Буркина-Фасо вскрывают могилы, в Чаде таинственно погибают пленные боевики

Рыбарь на площадке, предоставленной Федеральным агентством новостей, рассказывает о том, какие события произошли в странах Сахеля за минувшую неделю. 

Чад 

По сообщениям местных источников, 17 апреля трое солдат были убиты в результате нападения боевиков «Исламского государства1 в Западной Африке» («Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация) на озере Чад. 

18 апреля в столичной Нджамене произошел взрыв в доме, принадлежащем Махамату Салеху Ариму — первому заместителю Главного управления службы безопасности государственных учреждений (DGSSIE). Дом полностью разрушен, погибло пять человек, включая двух детей. Помощь в разборе завалов оказали французские подразделения, дислоцированные в регион в рамках операции «Бархан». Инцидент произошел в результате случайного попадания ракеты, выпущенной с самолета при техническом обслуживании на аэродроме. 

DGSSIE является элитой Вооруженных сил Чада, подчиненной напрямую президенту. Начальник управления — Махамат Идрис Деби, сын нынешнего президента Чада. По сути, DGSSIE представляет собой преторианскую гвардию и мощную политическую силу.

Африка: в Буркина-Фасо вскрывают могилы, в Чаде таинственно погибают пленные боевики

В стране обсуждают смерть пленных членов «Боко Харам», захваченных в ходе операции «Гнев Бома». 16 апреля планировалось начать следствие, однако в этот день 44 из 58 заключенных были найдены мертвыми в камере. Только у четырех из них было проведено посмертное вскрытие, определившее наличие токсичных веществ в желудке и обугленные легкие. 

Местные источники сообщают, что пленных боевиков два дня держали в маленькой камере, отказывая им в пище и воде. Однако власти отвергают обвинения, а проведение вскрытия только у четырех погибших объясняют тем, что у остальных тел начались процессы разложения, из-за чего было принято решение о немедленном захоронении. 

Источники сообщают, что 18 апреля в Ливии был убит Гурбал Джидди Нокур — президент и основатель оппозиционной чадской Республиканской партии действия (PAR). Он был другом Халифы Хафтара и отвечал за вербовку чадских наемников в ЛНА. Тем не менее в своем заявлении PAR обвинила именно Хафтара в смерти Нокура, не уточнив обстоятельств его гибели. 

 

Мали 

20 апреля на дороге между населенными пунктами Танал и Дебере провинции Мопти был подорван бронеавтомобиль Вооруженных сил Мали. 12 солдат получили легкие ранения. 

Несмотря на пандемию коронавируса и террористические атаки, в стране прошел второй тур парламентских выборов. Как и во время мартовского первого тура голосования, были зафиксированы многочисленные нападения на избирательные пункты и электорат. Сведения о похищенном перед первым туром оппозиционном кандидате Сумайло Сиссе по-прежнему отсутствуют.

Буркина-Фасо 

17 апреля в окрестностях города Гава области Гао жители разграбили и сожгли семь протестантских церквей. Причиной атак стало задержание местного короля из народа Ган и его родственников, которых обвинили в осквернении могил. 

Несколькими днями ранее в городе прошли похороны одного из членов местной королевской семьи по протестантскому обряду, однако родственники считали, что необходимо соблюсти традиции народа Ган. Поэтому тело было выкопано и помещено в семейный склеп, что является нарушением законов страны и поводом для ареста.  

20 апреля организация Human Rights Watch заявила, что силами безопасности Буркино-Фасо был казнен 31 мирный житель города Джибо в провинции Сум. Инцидент произошел 9 апреля во время проведения контртеррористической операции в регионе. Организация опросила 17 жителей города, 12 из которых были свидетелями убийств, и предоставила карту захоронений. Представители вооруженных сил заявили о начале расследования. 

Нигер 

В столице Ниамее произошли столкновения между местными жителями и правоохранительными органами, вызванные введением комендантского часа в связи с коронавирусной инфекцией. Протестующие, большинство которых составляли молодые люди, были недовольны закрытием мечетей и пытались прорваться в них для проведения молитвы. Жители забрасывали полицию камнями, жгли покрышки и строили баррикады, полиция в ответ применила слезоточивый газ.  

На данный момент в стране зарегистрировано 657 случаев заражения и 20 смертельных исходов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров