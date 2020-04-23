Африка: в Буркина-Фасо вскрывают могилы, в Чаде таинственно погибают пленные боевики

Рыбарь на площадке, предоставленной Федеральным агентством новостей, рассказывает о том, какие события произошли в странах Сахеля за минувшую неделю.

Чад

По сообщениям местных источников, 17 апреля трое солдат были убиты в результате нападения боевиков «Исламского государства1 в Западной Африке» («Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация) на озере Чад.

18 апреля в столичной Нджамене произошел взрыв в доме, принадлежащем Махамату Салеху Ариму — первому заместителю Главного управления службы безопасности государственных учреждений (DGSSIE). Дом полностью разрушен, погибло пять человек, включая двух детей. Помощь в разборе завалов оказали французские подразделения, дислоцированные в регион в рамках операции «Бархан». Инцидент произошел в результате случайного попадания ракеты, выпущенной с самолета при техническом обслуживании на аэродроме.

DGSSIE является элитой Вооруженных сил Чада, подчиненной напрямую президенту. Начальник управления — Махамат Идрис Деби, сын нынешнего президента Чада. По сути, DGSSIE представляет собой преторианскую гвардию и мощную политическую силу.

В стране обсуждают смерть пленных членов «Боко Харам», захваченных в ходе операции «Гнев Бома». 16 апреля планировалось начать следствие, однако в этот день 44 из 58 заключенных были найдены мертвыми в камере. Только у четырех из них было проведено посмертное вскрытие, определившее наличие токсичных веществ в желудке и обугленные легкие.

Местные источники сообщают, что пленных боевиков два дня держали в маленькой камере, отказывая им в пище и воде. Однако власти отвергают обвинения, а проведение вскрытия только у четырех погибших объясняют тем, что у остальных тел начались процессы разложения, из-за чего было принято решение о немедленном захоронении.

Источники сообщают, что 18 апреля в Ливии был убит Гурбал Джидди Нокур — президент и основатель оппозиционной чадской Республиканской партии действия (PAR). Он был другом Халифы Хафтара и отвечал за вербовку чадских наемников в ЛНА. Тем не менее в своем заявлении PAR обвинила именно Хафтара в смерти Нокура, не уточнив обстоятельств его гибели.

#Perang #Libya



Gourbal Djiddi Nokour, pemimpin milisi bayaran Haftar dari Chad tewas setelah terluka dalam pertempuran Abu Qurain.



Nokour merupakan Presiden Partai Aksi Republik, salah satu partai oposisi di Chad. Pihak partai menuduh Nokour dibunuh oleh pihak Haftar sendiri. pic.twitter.com/9fkJCxHs7J — Senja Masa (@basrakh) April 21, 2020

Мали

20 апреля на дороге между населенными пунктами Танал и Дебере провинции Мопти был подорван бронеавтомобиль Вооруженных сил Мали. 12 солдат получили легкие ранения.

Несмотря на пандемию коронавируса и террористические атаки, в стране прошел второй тур парламентских выборов. Как и во время мартовского первого тура голосования, были зафиксированы многочисленные нападения на избирательные пункты и электорат. Сведения о похищенном перед первым туром оппозиционном кандидате Сумайло Сиссе по-прежнему отсутствуют.

Буркина-Фасо

17 апреля в окрестностях города Гава области Гао жители разграбили и сожгли семь протестантских церквей. Причиной атак стало задержание местного короля из народа Ган и его родственников, которых обвинили в осквернении могил.

Несколькими днями ранее в городе прошли похороны одного из членов местной королевской семьи по протестантскому обряду, однако родственники считали, что необходимо соблюсти традиции народа Ган. Поэтому тело было выкопано и помещено в семейный склеп, что является нарушением законов страны и поводом для ареста.

20 апреля организация Human Rights Watch заявила, что силами безопасности Буркино-Фасо был казнен 31 мирный житель города Джибо в провинции Сум. Инцидент произошел 9 апреля во время проведения контртеррористической операции в регионе. Организация опросила 17 жителей города, 12 из которых были свидетелями убийств, и предоставила карту захоронений. Представители вооруженных сил заявили о начале расследования.

Burkina Faso’s security forces allegedly executed 31 detainees on April 9, 2020 in the northern town of Djibo.



A brutal mockery of a counterterrorism operation that may amount to a war crime.



Daily Brief: https://t.co/6KXqYgwPpG pic.twitter.com/BvomVpm3dx — Human Rights Watch (@hrw) April 20, 2020

Нигер

В столице Ниамее произошли столкновения между местными жителями и правоохранительными органами, вызванные введением комендантского часа в связи с коронавирусной инфекцией. Протестующие, большинство которых составляли молодые люди, были недовольны закрытием мечетей и пытались прорваться в них для проведения молитвы. Жители забрасывали полицию камнями, жгли покрышки и строили баррикады, полиция в ответ применила слезоточивый газ.

На данный момент в стране зарегистрировано 657 случаев заражения и 20 смертельных исходов.

1 Организация запрещена на территории РФ.