Очки с коричневыми стеклами. Роман Носиков о 149-м месте России в рейтинге свободы прессы

Россия опять понижена в чартах. На этот раз нами недоволен рейтинг свободы прессы. Наша страна заняла в нем 149-е место, между Гондурасом и Конго.

«Попытка заблокировать мессенджер Telegram — это явный признак того, что Москва всерьез намерена продвигаться к заявленной цели внедрения «суверенного Интернета», основанного на китайской модели. Пока что речь идет о попытках преодолеть технические препятствия на пути реализации этих намерений, но Кремль продолжает усиливать свой контроль за Сетью, ставшей основным источником информации для молодежи, на которую все меньше и меньше действует телевизионная пропаганда. Для этого вводится цензура поисковиков, блокируются инструменты для обхода цензуры, навязывается обязанность для информационных платформ сотрудничать с ФСБ», — обосновывают свою немилость авторы доклада к рейтингу.

Я не то чтобы был верным поклонником Роскомнадзора, но всему же есть предел.

Напомню, что неприятности «телеги» начались не с принуждения ее к сотрудничеству с ФСБ, а с попытки заставить ее исполнить решение суда. Решение касалось предоставления ключей шифрования к конкретным переговорам участников теракта, в котором погибли люди. И тут очень трудно усмотреть «китайский путь», потому что на рынок КНР никакое ПО не выйдет без разрешения компетентных органов.

Но авторы доклада усмотреть смогли и рейтинг составили. И поставили в нем Россию на 149-е место. Но как? Это легко объяснить, взглянув на обогнавших ее.

Скажем, выше России по рейтингу находятся США.

Соединенные Штаты — это такая страна, в которой создатели и хозяева Facebook и Google ходят в Конгресс как на работу. И отчитываются там о мерах, предпринятых на их интернет-ресурсах против «русской пропаганды». Принимают они эти меры регулярно: банят ресурсы RT, стирают ресурсы ФАН, причем без каких-либо решений суда. И ничего. Никто им это в вину не ставит.

Или Британия — она тоже обогнала Россию. Ну да, англичане всего лишь схватили и вытащили из посольства Эквадора Джулиана Ассанжа. Держат его в тюрьме и хотят выдать в США, где ему грозит смертный приговор. И еще там по мелочи поубивали журналистов… Но поскольку Британия «глобально выступает за свободу слова», то ничего — 35-е место.

А на 14-м месте — Эстония. Да, это там только что государство угрозами заставило журналистов, работавших на российское издание «Спутник», уволиться. Но в остальном все слава богу.

На 96-е место рейтинга свободы слова влезла Украина. Это такая страна, где агенты СБУ взорвали журналиста Павла Шеремета и с тех пор никак не могут себя найти. Где убийцы журналиста Олеся Бузины, добившие его выстрелом в глаз, получают государственные гранты и должности в правительстве.

На 62-м месте — Польша. Эта страна, где журналист Матеуш Пискорский за публикации, комплементарные России, может без суда отсидеть три года.

Там же, где-то наверху, — Литва, три года гноившая в тюрьме Альгирдаса Палецкиса только за то, что он осмеливается не разделять официальную и обязательную для Литвы версию о событиях тридцатилетней давности.

Выше России — Катар, Албания, Афганистан… Я попытался представить себе афганского Алексея Венедиктова или катарскую «Новую газету» и… не справился. Не смог представить.

И тем не менее, когда мы заходим на страничку России, мы вдруг видим такие слова, как «драконовские законы», «пропаганда», «давление». И все это — из-за «телеги». А также Ивана Голунова, из-за которого все МВД на уши подняли. Голунова выпустили, а тех, кто его хотел закрыть, — уволили и судят. Но плевать — 149-е место.

Как же так получилось? Как так составляется рейтинг? Ведь у организации, которая занимается правами журналистов во всем мире, наверняка имеются честные и транспарентные инструменты оценки состояния дел со свободой слова и прессы.

Ну конечно. Рейтинг «Репортеров без границ» составляется на основании… опроса, рассылаемого в партнерские организации: журналистам, исследователям, юристам и защитникам прав человека. Иными словами, «Индекс свободы слова», скорее всего, является рейтингом уровня накала истерики, нытья, требования компенсаций и грантов — и вообще упоротости участников опросов по странам.

Тут сразу вспоминается известный диалог, который я лишь немного переиначил.

— Как эксперт эксперта спрашиваю: вы меня уважаете?

— Я вам как эксперт эксперту отвечаю: да, уважаю. А вы меня?

— Да.

— Значит мы — уважаемые эксперты.

Учитывая незавидные стартовые позиции России в создании ужаса, леденящего кровь в жилах, команда экспертов у нас подобралась одна из лучших. Это абсолютно беспощадные к себе и действительности рыцари пера и гранта, готовые в любой момент погибнуть за идеалы демократии. При условии что их потом откачают, выплатив им суточные, компенсации, подъемные, боевые, гробовые, загробные, премию, тринадцатую зарплату. И вручат грамоту. Почетную.

Если же вдруг среди них возникнет какое-то слабое звено, которое начнет делать оппортунистические заявления, — о том, что не так уж все плохо в России и уж точно не хуже, чем в Афганистане, где стреляют не за статью, а за то, что ты теоретически можешь ее написать, — остальные набрасываются на слабака и пожирают его. Спасая свои премии, компенсации, подъемные, гробовые, загробные, ежеквартальные и боевые.

Проще говоря, эксперт по свободе слова в России моментально перестает быть таковым, как только заявит, что свобода слова в России есть.

Но в этом для нас есть большой плюс, друзья. Дело в том, что клуб вышивальщиков, вручающих друг другу статуэтки и вешающий друг на друга амулеты, — это и есть то экспертное сообщество, глазами которого Запад смотрит на нас, оценивая наши возможности.

Эти люди играют роль очков с коричневыми стеклами, сквозь которые все видится в успокоительном для Запада цвете. Даже Крымский мост сквозь эту оптику выглядит временным и уже разрушающимся недоразумением.

Пока эти люди пристроены не к нашим бюджетам, пока они живут не за наш счет, пока они сыты и счастливы, мы можем спокойно работать. Излишнее внимание к тому, что для нас действительно важно, нам не грозит.