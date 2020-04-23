Рекордный рост госдолга может сделать США банкротом

С увеличением госдолга американцы пытаются преодолеть последствия экономического кризиса, возможности таких мер в долгосрочной перспективе сужаются. О том, к чему может привести рост американского внешнего госдолга — в материале Федерального агентства новостей.

Долг США

Общая сумма долговых обязательств федерального правительства Соединенных Штатов достигла рекордного уровня — 24,5 триллионов долларов, чему способствовали предпринимаемые меры по борьбе с новым типом коронавируса. Об этом сообщила телекомпания CBS.

С 1 января государственный долг США возрос на 1,5 триллиона долларов, отметила телекомпания, комментируя высказывания лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что его не беспокоит рост национального долга в связи с выделением триллионов долларов на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Американский лидер в конце марта подписал закон о мерах, которые будут стимулировать экономику. Их размер оказался 2 триллиона долларов. Они должны были смягчить ущерб, который нанесла пандемия нового типа коронавируса. Документ предусматривает, в частности, выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие ряду отраслей.

21 апреля Сенат Конгресса США одобрил новый пакет мер почти на 500 миллиардов долларов. Ожидается, что Палата представителей Конгресса проголосует по этому законопроекту в четверг.

«Что-то придумать с налогами»

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев считает, что, несмотря на ускорение роста госдолга, в целом ситуация стратегически не поменялась. Доллар — главная резервная валюта, продукция и услуги США востребованы во всем мире.

«Да, рейтинговые агентства могут снизить рейтинги по долгам США с наивысших AAA — катастрофы это не вызовет. С учетом падения ставок что-то Штаты сейчас могут занять под низкие проценты, компенсируя рост долга. Возможно, после пандемии, президентских выборов придется все-таки придумывать что-то с налогами. Не стоит забывать, что из тиражируемых цифр по величине долга только часть его принадлежит нерезидентам», — заключил Альберт Короев.

«Вплоть до войны»

Как отметил политолог Андрей Иванов, госдолг США действительно растет рекордными темпами. Но важно понимать, до какого предела он может расти. А расти он может до того количества труда, который люди готовы обменять на доллары.

«Так как доллары активно используются в мировой торговле и в долларах многие страны держат свои резервы, США имеют возможность перекладывать свои тяготы на плечи других народов. Статус мирового гегемона обеспечивает Штатам такую возможность. Но вот сейчас у США могут возникнуть очень серьезные проблемы. Дело в том, что эпидемия коронавируса показала человечеству, какие модели социального устройства эффективные, а какие отжили свой век. И все увидели, что американская модель экономики и социального устройства неэффективна».

Эксперт привел в пример китайскую модель, которая может быть весьма привлекательной. При этом сам Китай сегодня пытается сбросить США с мирового пьедестала. Если это случится, то США окажутся банкротом.

«В Вашингтоне это прекрасно понимают. Но на какие меры решатся американские политики? Есть мнение, что вплоть до войны. Но кто будет в ней победителем, тоже неочевидно. Мы видим, что с одной стороны увеличением госдолга американцы пытаются преодолеть последствия экономического кризиса. Но, с другой, возможности таких мер в долгосрочной перспективе сужаются, причем самим ходом исторического процесса», — заключил Андрей Иванов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.