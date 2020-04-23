Россия возглавила рейтинг ВОЗ по эффективности системы здравоохранения в борьбе с COVID-19

Москва, 23 апреля. Россия заняла первое место по эффективности системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным, смертность от COVID-19 на 1 млн населения в РФ составляет 3,12. Это лучший результат среди девяти государств.

Вслед за Россией в рейтинге стран, в которых система здравоохранения наиболее успешно борется с пандемией, расположились Германия, США и Швеция. Топ-5 замкнула Великобритания.

Худшей в опубликованном списке оказалась Бельгия, где смертность от коронавируса на 1 млн человек достигла показателя 517,53.

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович оценила принятые в России ограничительные меры по борьбе с инфекцией как эффективные. Она указала, что в Москве и в целом по стране начиная с 20 апреля наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в РФ не оказалась запущенной, поскольку власти начали своевременно действовать на опережение инфекции — ограничили международное сообщение, ввели обязательный карантин и режим самоизоляции.

За последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции в 81 регионе. Общее число заразившихся достигло 62 773.