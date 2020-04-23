Эксперт рассказала, чем кормить собаку в период нехватки денег из-за пандемии

Санкт-Петербург, 23 апреля. Глава департамента международной деятельности Российской кинологической федерации (РКФ) Екатерина Домогацкая рассказала, как поступить, если в период пандемии хозяева собак столкнулись с финансовыми проблемами и больше не могут приобретать привычный питомцу корм.

Медиагруппа «Патриот» в четверг провела пресс-конференцию в режиме онлайн на тему «Как отразилась пандемия на животных». Спикеры ответили на распространенные вопросы хозяев питомцев и объяснили, как вести себя с животными на карантине.

Домогацкую спросили, чем кормить собаку, если денег на корм не хватает в виду финансовых трудностей. Эксперт в ответ заметила, что люди в сложные времена, как показывает практика, больше склонны обделять себя, нежели животных, за которых несут ответственность.

Она объяснила, что если хозяин привык кормить собаку сухим кормом, лучше на таком питании и остаться, лишь перейти на более дешевые варианты.

«Если кормишь натуралкой, то нужно оставаться на натуралке. Но нужно, чтобы у собаки не случилась аллергия. Главное – сохранять хорошее настроение и не паниковать, собака паникует вместе с вами», — цитирует ее корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее ветеринар, замглавы Россельхознадзора Константин Савенков рассказал, что в России выпустят около 10 тысяч тест-систем для обнаружения коронавируса у домашних животных. Он подтвердил, что риск заражения питомцев в результате их тесного контакта с инфицированными людьми существует.