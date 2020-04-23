Основатель центра «Велес» оценил последствия режима самоизоляции для животных

Москва, 23 апреля. Вынужденное отсутствие волонтеров и гостей не критично для некоторых приютов, считает основатель центра помощи диким животным «Велес» Александр Федоров.

«Для животных это не критично, у нас они дикие. 19 медведей, 8 лосей, более 30 лис, в общем все что в лесу есть. Наша основная цель – это выпуск животных», — рассказал он в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Федоров уточнил, что в этом году «Велес» планирует выпустить на волю 15-17 животных.

«У нас пять сотрудников 24 часа в сутки они находятся у нас, чтобы не возникало случаев, то мы запретили посещение. Посещаемости сейчас нет, волонтеры собирали ветки, но теперь мы их даже смогли купить – помощь финансовая увеличилась», — добавил он.

В ответ на вопрос о своем отношении к циркам, Федоров подчеркнул, что крайне отрицательно ко всем разъездным циркам, но к стационарным крупным – нейтрально: «Там животные содержатся в нормальных условиях».