Киев, 23 апреля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил возмущение в связи с публикацией статьи о счастливых крымчанах в американском журнале Foreign Affairs.

Ранее издание заказало у «Левады-Центра» социальный опрос, чтобы выяснить, насколько счастливы жители полуострова и считают ли они себя «незаконно оккупированными». Результат опроса не понравился Киеву, который вот уже седьмой год рассказывает о страшных «мучениях» крымчан, которых якобы преследуют несогласных, сажают их в тюрьмы и даже убивают.

Foreign Affairs выяснил, что 73% крымчан чувствуют себя вполне счастливыми и не ощущают никаких притеснений. Это известие настолько взбесило главу МИД Украины, что он тут же опубликовал в том же журнале статью-опровержение.

«В Северной Корее есть люди, которые искренне сообщат о своем счастье, если их спросят. Но описывают ли их настроения реальность нарушений прав человека в их стране? Опрос крымчан об их счастье циничен. Многие несчастные крымчане будут опасаться участвовать в таком опросе, либо физически не смогут этого сделать», — отметил Кулеба.

Foreign Affairs в свою очередь напомнил, что проводит подобные опросы на бывших территориях СССР вот уже 15 лет и не примешивает к этому политику. Издание подчеркнуло, что опрос проводился честно и беспристрастно, и что демократические институты будут сильнее, если начнут признавать научно доказанные факты.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.