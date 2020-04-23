Сотрудница приюта для кошек рассказала, как решить проблему бездомных животных

Санкт-Петербург, 23 апреля. Слухи об участившихся случаях заражения коронавирусом кошек и хомяков являются просто слухами, они никак не подтверждены, заявила представитель частного петербургского приюта для кошек «Муркоша» Яна Серкова.

«Все наши питомцы (устраиваются) по договору, мы находимся с хозяином на связи. Также наши котики уезжали за рубеж, от владельцев жалоб не было. Это еще не доказанная проблема», — подчеркнула она, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Отметим, что из-за большого количества недостоверной информации некоторые люди начинают выбрасывать своих питомцев на улицу, и проблема их дальнейшей жизни на улице приобретает особую актуальность. Безусловно, животным надо помогать, устраивать в приюты. Отдельный вопрос — на что существовать таким организациям. Иногда им откровенно не хватает денег.

«Муркоша», по словам Серковой, существует на средства своего основателя и на пожертвования. По ее мнению, решить проблему бездомных животных, часть из которых «потеряшки», может чипирование.

«У нас все чипированы. Если котик потеряется, то мы можем найти хозяина», — пояснила Яна.

Еще одной причиной увеличения количества брошенных животных на улицах связано с тем, что у некоторых владельцев питомцев упали доходы и они решают избавиться от лишней статьи расходов. Некоторые из-за нехватки знаний и паники путаются весеннюю аллергию с коронавирусом и выставляют животных за дверь.