Семью Трампа осудили за плохой пример во время пандемии

Москва, 23 апреля. Интернет-пользователи осудили американского лидера Дональда Трампа и его супругу Меланью, показавших плохой пример во время пандемии коронавируса.

Трамп и первая леди, а также высокопоставленные чиновники США подверглись жесткому осуждению в социальных сетях из-за того, что не соблюдают предписанные в Штатах правила, действующие на время пандемии.

Накануне Дональд Трамп с супругой Меланьей и Майкл Пенс с женой Карен приняли участие в посадке кленового дерева на Южной лужайке в Белом доме по случаю Дня Земли. Глава США выступил перед гостями с речью, похвалив организаторов за правильную расстановку стульев.

«Все очень далеко друг от друга. Это хорошо. Учимся, да?» — сказал американский лидер.

После речи Трампа первые лица государства, дойдя до лужайки, принялись сажать деревья.

В Интернет попали кадры с мероприятия, и пользователи были шокированы, что в разгар эпидемии семьи Трампа и Пенса не соблюдали социальную дистанцию, к которой призывают американцев, не надели средства индивидуальной защиты — ни маски, ни перчатки.

«И все без маски», «Никакой социальной дистанции. Никаких перчаток. Но, конечно, давайте передавать друг другу лопаты», «Отличное социальное дистанцирование, шеф», — приводит «Газета.ру» слова разгневанных пользователей.

Напомним, США остаются лидерами по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией. В мире выявлено более 2,6 млн человек с коронавирусом, свыше 720 тыс. выздоровели, порядка 184 тыс. скончались.