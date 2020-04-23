Экс-депутат Рады заявил, что Голобородько из сериала оказался лучше президента Зеленского

Офис президента Украины выпустил фильм «Год президентства Зеленского». Депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров заметил, что действующему украинскому главе привычнее образ Василия Голобородько из сериала «Слуга народа», чем реального политика, и раскритиковал очередное «пустословие» Владимира Зеленского.

«Если бы проблемы Украины решались через кино, то мы бы довольствовались сериалом «Слуга народа» и нам бы больше не надо было. Но, к большому сожалению, это не так. На мой взгляд, если брать Голобородько, то он куда привлекательнее и лучше, чем господин Зеленский. Да, конечно, хороший фильм он снял. Такой добрый мальчик, который попал на должность президента. Всем его жалко, потому что он хочет все сделать, но ему почему-то никто не дает возможности это сделать», — заметил Спиридон Килинкаров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В фильме, посвященном году президентства, Владимир Зеленский говорит, что не берет взяток, и это чуть ли не главная заслуга современной Украины. Он говорит, что благодаря ему Украину знает каждый американец, но признается, что «до многого руки еще не дошли, но дойдут».

«Зеленский говорит: «Где посадки?» А силовики никого не сажают, — отметил Килинкаров. — Нам рассказывают, что проблема не в этом. Силовики работают нормально. Проблема в коррумпированных судах. Но вы нам полгода морочили голову о создании антикоррупционного суда. Он создан. Где посадки? Если вы разберетесь детально, сколько средств возвращено в бюджет через созданные и потребляющие многомиллиардные ресурсы антикоррупционные органы, вы удивитесь. Речь идет о копейках».

Украинский политик напомнил, что 73% украинцев избрали Зеленского президентом в знак протеста против войны и его предшественника и главного соперника на президентских выборах Петра Порошенко. Но люди, по мнению Килинкарова, все-таки выбирали образ Голобородько, а не реального Зеленского, который, по факту, недалеко ушел от Порошенко.