Захарову возмутила блокировка аккаунта ФАН в Google и YouTube

Москва, 23 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны заниматься не показной работой в плане борьбы за свободу слова во всем мире, а предпринимать конкретные действия в данном направлении.

Дипломат на традиционном брифинге прокомментировала вопиющий случай блокировки на днях аккаунтов Федерального агентства новостей как в Google, так и в YouTube, и привела красноречивый пример — украинский сайт «Миротворец».

«Наблюдается наличие цензуры и преследование неугодных медиаресурсов в Интернете, — сказала Захарова. — Свежий пример — блокировка 17 апреля американской корпорацией Google аккаунта Федерального агентства новостей и связанного с ним аккаунта в YouTube, в результате чего были удалены десятки тысяч документальных фильмов и репортажей агентства».

По ее словам, как это ни парадоксально, но такие зачистки медиапространства почему-то до сих пор обходят стороной такой абсолютно нарицательный ресурс, как сайт экстремистской направленности «Миротворец».

«Он вот как раз продолжает успешно функционировать на американских серверах, неся прямую угрозу всем журналистам, включенным в его базу, — отметила Захарова. — Но это, видимо, какая-то особая тема для Соединенных Штатов Америки. Никакой угрозы в этой связи они не видят».

По крайней мере, никакие действия со стороны этой страны не предпринимаются, подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Мы ожидаем от США не показной заботы о свободе слова во всем мире, а конкретных действий по исправлению ситуации с правами СМИ и положению журналистов, в первую очередь, в их собственной стране», — заключила Захарова.

17 апреля 2020 года компания Goggle заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей, и на это серьезное нарушения выражения свободы слова отреагировали, в том числе, в Кремле.