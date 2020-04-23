Плетнева объяснила, почему модель США по борьбе с домашним насилием не подходит России

Проблема домашнего насилия в России существует, однако законопроект, который предложен депутатами Госдумы, необходимо дорабатывать. Об этом Федеральному агентству новостей заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Пандемия COVID-19, захлестнувшая мир, ребром поставила вопрос о мерах защиты от домашнего насилия. Международные организации забили тревогу: на фоне самоизоляции случаи жестокого обращения с членами семьи участились. Об этом заговорили и в России: депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина — соавторы законопроекта по борьбе с домашним насилием — сообщали об усугублении проблемы.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в комментарии ФАН отметила: права женщин и детей в стране защищены отдельными законами и нормами Уголовного кодекса. Однако закона по борьбе с домашним насилием пока нет.

«[Документ] не внесен. Я знаю, домашнее насилие было всегда, но если говорить о том виде, в котором проект поступал, — я, например, никогда не буду поддерживать», — сказала Тамара Плетнева.

Депутат Госдумы объяснила, почему модель борьбы с домашним насилием по примеру США не подходит России.

«У нас совершенно другая семья, американская модель борьбы за защиту женщин от домашнего насилия не пройдет. У нас никогда не будут созданы такие дома, куда она может побежать. Бежать с ребенком, одной? Кто там будет содержать их? Сколько их там возможно содержать? Или, например, мужчине нельзя подходить на определенное число метров к ним. Могут подать посторонние люди, общественные организации — не сама женщина даже — в суд на мужа. Поэтому я считаю, закон нужен, но не в таком виде», — сказала Тамара Плетнева.

По ее мнению, сейчас первоочередная задача общества — победить пандемию коронавируса. Спешить с принятием закона о борьбе с домашним насилием нельзя — задача стоит очень сложная.

«Нам нужен закон, мы должны его рассматривать на комитетах. И не один наш комитет это будет рассматривать. Потом — заключение правительства», — объяснила Плетнева.

То, что проблема домашнего насилия в России существует, Плетнева не отрицает. Однако ее решение требует очень тонкого подхода, и не последнюю роль здесь играет понимание проблемы обществом.