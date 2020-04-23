Пропускной режим в Москве породил спрос на поддельные пресс-карты сотрудников СМИ

В Москве и Санкт-Петербурге активизировались желающие приобрести пресс-карты журналистов, которые сейчас используются в качестве пропусков наравне с документами сотрудников госструктур и правоохранительных органов. На различных площадках появились объявления желающих купить пресс-карты. Одновременно нашлись и те, кто готов за деньги изготовить необходимые документы. Журналисты Федерального агентства новостей попытались выяснить, насколько легитимна история с продажей фейковых «корочек» СМИ и какие последствия могут наступить после наводнения ими городов.

В апреле порядок передвижения москвичей по городу регламентировал указ мэра Москвы от №43-УМ. В приложении к этому указу разъяснялось, что все жители столицы могут находиться далеко от дома только при наличии либо цифрового пропуска, либо служебного удостоверения. В числе этих документов были указаны редакционные удостоверения или иные документы, удостоверяющие личность и полномочия журналиста.

«Возможность нахождения граждан вне места проживания (пребывания) и передвижения с использованием транспортных средств (в том числе транспорта общего пользования, включая железнодорожный транспорт и метрополитен, легковых и грузовых транспортных средств) подтверждается служебным удостоверением, в том числе удостоверением личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников указанных лиц, редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющим личность и полномочия журналиста, удостоверением частного охранника, личной карточкой охранника. При этом граждане, следующие совместно с гражданами, имеющими служебное удостоверение, не освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска», — говорится в приложении к указу мэра Москвы.

Возможностью беспрепятственного передвижения по Москве сразу же решили воспользоваться сотни человек, не имеющих отношения к СМИ. В Интернете появились объявления с просьбой помочь с приобретением журналистских удостоверений. В частности, многие решили в миг стать журналистами, которых, по их мнению, сторонятся представители власти и, главное, сотрудники МВД, которые контролируют исполнение режима самоизоляции.

Пресс-карту оказалось подделать проще всего — редакционные удостоверения журналистов не имеют единой формы и никак не зарегистрированы в единой базе, поэтому быстро проверить подлинность документа практически невозможно. В социальных сетях жители Москвы и Санкт-Петербурга оставляют комментарии с просьбой помочь в приобретении удостоверений журналиста.

Там же, в социальных сетях, объявились предприимчивые бизнесмены. Одни готовы за приличную сумму изготовить удостоверения сотрудников Первого канала и НТВ. За 10 тысяч рублей заказчик может получить не настоящее удостоверение, а так называемый «фантик» — документ с логотипами и защитными знаками, который на самом деле не похож на реальный документ. Другие направо и налево раздают «корочки» внештатных и специальных корреспондентов, оформленные в настоящей редакции СМИ. Правда, в журналистских кругах о таких изданиях мало что известно, потому что в списках рейтинговых и влиятельных изданий страны такие СМИ не найти.

Журналисты ФАН попытались выяснить, как работает одна из таких схем. Обнаруженное в Интернете объявление указывает, что в информационное агентство «Федеральное бюро расследований и информации» может обратиться любой желающий, чтобы приобрести удостоверение журналиста и стать обладателем статуса «Специальный корреспондент». Указан и номер телефона, по которому можно дозвониться в настоящую редакцию СМИ.

Еще некоторое время назад эти объявления были актуальными, но сегодня горе-журналисты перестали принимать в ряды своего СМИ любого желающего. Пожелавший остаться неназванным собеседник ФАН рассказал, что в редакцию «Федерального бюро расследований и информации» поступило некое распоряжение, согласно которому было решено прекратить хаотичное распространение журналистских документов.

«Тема уже закрыта, все. Само агентство работает, но вот эта акция, или как это назвать, — уже нет. Мы просто расширяли список корреспондентов, а сейчас мы прекратили это все. Сейчас ситуация такая (режим повышенной готовности. — Прим. ФАН), поэтому и прекратили это все. Нам конкретно указание пришло. К тому же этот приоритет (наличие пресс-карты сотрудника СМИ, дающей право беспрепятственного передвижения. — Прим. ФАН) отменили, теперь всем надо регистрироваться. Все наши репортеры, которые работают штатно, зарегистрированы, а вот внештатных мы перестали принимать, пока все это не закончится. Когда отменят ЧС, тогда уже будем думать», — сообщил редакции ФАН собеседник в информационном агентстве, знакомый с ситуацией.

Еще одна популярная схема получения удостоверения журналиста — покупка пресс-карты онлайн. Предприимчивые бизнесмены рассказали нашим журналистам, что продают так называемые «фантики» — это удостоверения федеральных телеканалов, которые внешне отличаются от настоящих, зато имеют голограммы и даже светятся от ультрафиолета в темноте. За 10 тысяч рублей нашим журналистам предложили купить «корочки» Первого канала и НТВ. Продавец решил остаться анонимным и заранее предупредил, что не знает, как выглядит настоящее удостоверение, а также отметил, что такими документами можно пользоваться по своему усмотрению.

«Здравствуйте, меня зовут Остап. Предлагаю вашему вниманию качественное удостоверение-фантик журналиста/СМИ. Комплект: удостоверение и пресс-карта. На удостоверении и пресс-карте имеются защитные голограммы и ламинат», — гласит одно из таких объявлений в Сети.

История с изготовлением пресс-карт в столице и в Петербурге не новая. Любители посветить «коркой» наивно полагают, что все их проблемы в миг решатся сразу после предъявления удостоверения любому должностному лицу — будь то чиновник или сотрудник полиции. Этим и пользуются новоиспеченные «бизнесмены», которые наводняют массы разными легальными и нелегальными «корками».

Например, еще некоторое время назад некий сайт mosreklama предлагал изготовление настоящего удостоверения журналиста. Пресс-карты продавали в открытую до тех пор, пока на это не обратили внимание другие журналисты. После выхода серии материалов ресурс был закрыт.

«Предлагаем вам комплект из удостоверения журналиста и пресс-карты действующего издания. Оформляя удостоверение у нас, вы получаете удостоверение журналиста полностью законно и легально, документы достаточного звучного СМИ, и становитесь внештатным корреспондентом», — гласил текст интернет-объявления.

На ситуацию с попытками изготовления поддельных документов сразу после введения режима повышенной готовности в Москве обратил внимание глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Общественный деятель предвидел возникновение проблем с поддельными пресс-картами и заранее сообщил, что в этой ситуации возможно появление лже-сотрудников СМИ.

Соловьев в беседе с журналистом ФАН заметил, что до момента введения режима ЧС российские журналисты могут свободно передвигаться в рамках исполнения своих служебных обязанностей. Для этого у них на руках должно быть удостоверение или пресс-карта. Он обратил внимание, что выступает за приравнивание удостоверения СЖР к пресс-картам сотрудников СМИ страны. Глава союза заметил, что, учитывая отсутствие единой базы документов сотрудников СМИ и стандартов их изготовления, появление подделок было неминуемо.

«Мы с коллегами сразу высказали предположение, что, так как народ у нас талантливый, возникнет много разнообразных вариантов поддельных журналистских удостоверений. На самом деле нет установленного образца журналистского удостоверения — они все разные. Иногда это красные «корочки» в старом советском стиле с надписью «пресса», иногда они — синие, как у «Московского комсомольца», например. Бывает, что это просто пресс-карта – закатанная в пластик карточка, где написано пресса и указаны персональные данные сотрудника СМИ — такие есть у сотрудников НТВ. В общем, удостоверения и пресс-карты очень разнообразны. При этом у нас любой человек может зарегистрировать СМИ и, если это средство массовой информации выпускает хотя бы раз в год какой-то небольшой тираж, то он имеет право выдавать пресс-карты. Это законное право. Увы, этим законным правом пользуются некоторые малоизвестные СМИ, которые в законном порядке зарегистрированы. Какое-то время они могли находиться в «спящем» состоянии, а сейчас оживились и выдают такие удостоверения. В любом случае — в этой непростой ситуации я надеюсь, что те же сотрудники правоохранительных органов будут правильно воспринимать удостоверения журналистов. Мы уже напоминали им через центральный аппарат МВД, что журналистов необходимо пропускать. Тем, кто решил в своих целях воспользоваться поддельными журналистскими удостоверениями, я бы не рекомендовал этого делать», — сказал в беседе с ФАН Соловьев.

В Союзе журналистов России уже звучали предложения о помощи властям в составлении списков сотрудников СМИ, исполняющих свои служебные обязанности в период пандемии COVID-19. Технически это сделать сложно, но возможно. Речь шла о реестре пресс-карт, которыми пользуются профессиональные журналисты. Суть идеи состояла в том, чтобы передать этот реестр в центральный аппарат МВД, сотрудники подразделений которого смогли бы проверить подлинность предъявленных документов. Но пока отклика эти предложения так и не нашли.