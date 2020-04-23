США хотят красть нефть Сирии чужими руками

Ситуация на востоке Сирии крайне накалена и США опасаются открытого восстания арабского населения. Практически каждый день американские военные сталкиваются с акциями протеста, их патрули блокируют местные жители, а массовое партизанское движение угрожает атаками на американские конвои и базы.

Чтобы сохранить контроль над сирийской нефтью, США хотят спровоцировать раскол на востоке Сирии. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Нефть любой ценой

Проблемы в Сирии заставили спецпредставителя США Джеймса Джеффри прибыть в провинцию Дейр эз-Зор. 19 апреля в населенном пункте Джазирет аш-Шати он провел встречу с главой военного совета «Демократических сил Сирии» (SDF) Рашидом Хасаном (позывной Абу Хауля аль-Дери).

Американский дипломат поставил задачу перед полевым командиром курдских боевиков: необходимо сформировать «военизированную охрану» для оккупированных нефтяных полей на юге провинции. США, подчеркнул Джеффри, считают сирийскую нефть своей собственностью.

Сейчас ясно: когда президент Дональд Трамп заявлял, что США «оставили себе нефть», он говорил в буквальном смысле. Вашингтон никому не намерен уступать крупнейшие сирийские нефтяные поля — «Аль-Омар», «Хабур», «Ат-Танак», «Сабан» и «Хаваидж», подчеркнул Джеффри, и проамериканские боевики обязаны их защищать.

Главной угрозой для оккупантов стало местное население — бедуины восточной Сирии сыты по горло действиями США и подконтрольных им курдских боевиков. Экономика и инфраструктура в регионе разрушены, американцы криминализовали торговлю с Дамаском, местные жители лишены привычных источников дохода. Попытки местных племен договориться с оккупантами ни к чему не привели — старейшинам предложили крупные взятки, а людям — ничего.

Насильственный призыв

Спецпосланник Вашингтона обрисовал план, который должен покончить с народным сопротивлением на востоке Сирии. «Военизированную охрану», которая будет охранять месторождения под «присмотром» курдских боевиков, будут набирать на «добровольно-принудительной» основе из местного населения. Курдские силы безопасности «Асайиш» уже получили инструкции по проведению призыва. А за отказ идти на службу к американцам положен арест — по обвинению в связях с Дамаском, с российскими военными или даже с террористами ИГИЛ1 (запрещено в РФ).

Насильственный призыв курдским боевикам не в новинку: террористическая «Рабочая партия Курдистана», главари которой возглавили SDF и «Асайиш», сотнями арестовывала арабских молодых людей и девушек для призыва в свои бандформирования. «Гребли» даже подростков, массово отправляя в лагеря идеологической обработки. Даже личное вмешательство спецпосланника ООН не спасло ситуацию: главарь проамериканских боевиков Мазлум Абди обязался не призывать детей на военную службу — а через две недели призыв возобновился.

Агент раскола

Соединенные Штаты используют грубую и эффективную тактику, чтобы расколоть местное население. На оккупированных США территориях Сирии — например, в зоне «Ат-Танфа», — гуманитарная катастрофа. Жители лагеря беженцев «Эр-Рукбан», пытавшиеся вырваться из тотальной нищеты и голода, вынуждены были присоединиться к проамериканским боевикам.

Прислужники США становятся «привилегированным классом» — они вооружены, способны прокормить свои семьи, а в некоторых случаях даже могут заработать себе на «билет на волю». Так на оккупированной территории американцы сеют недоверие, конкуренцию и раскол между местными. В «Эр-Рукбане» этот метод свободен — однако население восточной Сирии посадить под замок будет труднее.

Загрести нефть чужими руками

О переходе месторождений под контроль местного населения, которое их охраняет, речи не идет — вся прибыль от незаконной торговли нефтью идет в США. Обратно возвращается лишь 3%, которые получают главари подконтрольных американцам курдских вооруженных формирований.

В Пентагоне хотят чужими руками защитить захваченные природные богатства Сирии, и продолжать получать прибыли, не рискуя при этом своими военнослужащими — ведь гибель каждого американского военнослужащего вызывает всплеск антивоенных настроений в Америке. Для американского командования гораздо дешевле заплатить за сирийскую нефть сирийской кровью.

Финансовый вопрос

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин назвал действия Штатов реакцией на усиление давления со стороны России и Дамаска. Будет ли план успешным, зависит от того, насколько американцы готовы раскошелиться, указал он в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Это вопрос финансов. Учитывая сложную экономическую ситуацию в регионе, они будут идти путем подкупа, используя совместные арабско-курдские советы в городах восточной Сирии. Тех, кто противится, будут всячески прижимать, а тех, кто слушается, поощрять. — указал Рожин. Это фактически уже наемная армия. Но сейчас падают официальные цены на нефть, и цены на нелегальном рынке падают вместе с ними — соответственно, бюджеты у американского контингента просели, а они шли на выплаты боевикам. Соответственно, американцам придется или платить из своего кармана, или требовать денег у кого-то из своих сателлитов, ведь политика Трампа — предельная минимизация издержек».

На востоке Сирии Штатам приходится действовать с оглядкой на Турцию — любое усиление курдских формирований вызовет очень резкую реакцию в Анкаре и может даже спровоцировать новую военную операцию, которая осложнит положение американцев.

«При этом нападений на американские силы это не предотвратит — но позволит США высвободить часть сил для собственных задач, с учетом давления со стороны России, проблем в Ираке, сокращения военных баз и осложнения логистики, — напомнил собеседник ФАН. — Увеличение курдских формирований позволит развернуть новые блокпосты, возможно даже оказать давление на силы правительства Сирии в Хасаке и Камышлы. Для американцев тут важно показать, что они еще не уходят, что повышенное давление не пройдет».

Чем ниже будут падать цены на нефть, тем чаще граждане США будут спрашивать Трампа — а что американские военные делают в Сирии?

«Трампу придется изобретать новый политический повод для продолжения оккупации восточной Сирии — зачем рисковать людьми, если эта нефть практически ничего не стоит? Это произойдет не сейчас, но в перспективе эта ситуация может сильно ударить по курдскому проекту США», — предупредил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.