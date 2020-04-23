Валуев заявил о взрывном росте числа нападений собак на людей

Санкт-Петербург, 23 апреля. Страхи, связанные с коронавирусом, и падение доходов заставляют россиян оставлять животных на улице, где они могут представлять опасность. Об этом рассказал бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев в ходе виртуальной пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

В четверг, 23 апреля, он принял участие в онлайн-эфире на тему «Как отразилась пандемия на животных». По его словам, коронавирус уже привел к росту числа бездомных животных.

«Первое время активно рассылалась информация, что домашние животные являются переносчиками вируса. В принципе, животные являются носителями коронавирусной инфекции, но это сегодня абсолютно точно не доказано. Проводились даже исследования, пока отрицающие, что кошки и собаки являются переносчиками», — рассказал Валуев.

Парламентарий отметил, что на фоне тревожных новостей, а часто — из-за невозможности прокормить питомцев, люди стали оставлять их на улицах. Он указал на опасность, которую представляют брошенные собаки.

«У нас последний год просто взрывной рост случаев — не просто когда собаки калечат людей, а в буквальном смысле убивают, задирают до смерти. Такие истории практически в каждом субъекте Российской Федерации. В основном, страдают дети. И это следствие действия закона «Об ответственном отношении к животным», согласно которому после стерилизации и вакцинации животные, в данном случае собаки, должны быть выпущены в естественную среду обитания», — уточнил депутат.

Он подчеркнул, что на месячное содержание одной собаки в приюте может уходить от 10 до 15 тысяч рублей — больше, чем средняя пенсия. По мнению Валуева, такая ситуация аморальна. Он привел в пример практику, распространенную в Европе: если безнадзорное животное попадает в приют и не находит хозяина в течение определенного времени, оно подвергается эвтаназии.

Дополнительный рост количества бездомных животных в России начал наблюдаться после того, как некоторые специалисты высказали мнение, что питомцы могут заразить своих хозяев коронавирусом. Несмотря на то, что точного подтверждения этой теории нет, многие владельцы животных стали отказываться от своих меньших братьев.

По этому поводу в ходе онлайн-эфира в «Патриоте» высказался член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его словам, человек вряд ли может заразиться коронавирусом от домашней кошки, но при этом способен инфицировать питомца.