Москва, 23 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников раскритиковал самодельные маски, которые люди используют для защиты от коронавируса.

«Несертифицированные маски — это кусок ткани на лице, который собирает слюну и размазывает ее по носу и губам. Маски должны быть сертифицированы», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 2,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 183 тысяч человек.

В России зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом, 555 человек скончались. Почти пять тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения вируса в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.