Родственники отреагировали на новость о впавшем в кому хоккеисте Мальцеве

Москва, 23 апреля. Родственники хоккеиста Александра Мальцева рассказали о самочувствии 71-летнего ветерана спорта. Они заявили, что он идет на поправку.

СМИ сообщили ранее, что девятикратный чемпион мир по хоккею находится в искусственной коме. Мальцев лечится в одной из клиник Германии и домой вернется не скоро.

«Нет, это неправда. Он в сознании, идет на поправку», — сказала собеседница телеканала «360».

По словам родственницы, Мальцев пока не сможет вернуться в России из-за закрытых границ. Какой именно диагноз у знаменитого хоккеиста, не уточняется.

20 апреля Мальцеву исполнился 71 год. Двадцать лет хоккеист отдал сборной «Динамо» и забросил больше всех шайб. Мальцев чаще всего играл нападающим, товарищи по команде в шутку называли его «Гроссмейстер» за умение предвидеть действия соперника и грамотно рассчитать бросок.

В 2012 году имя Мальцева украсило Зал славы отечественного хоккея. Он также удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее сообщалось, что певицу Надежду Бабкину госпитализировали в одну из московских больниц около двух недель назад. Она уже пришла в себя и поговорила с сыном по телефону.