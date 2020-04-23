Россия обогнала США по поставкам СПГ, несмотря на санкции

Москва, 23 апреля. Россия обогнала США по поставкам сжиженного природного газа в Европу, несмотря на попытки Вашингтона задавить своего конкурента санкциями. Согласно данным Международной ассоциации импортеров сжиженного газа, в 2019 году Россия поставила в Европу 15,07 млн тонн, в то время как США — 12,72 млн тонн.

Таким образом объем российских поставок по сравнению с 2018 годом вырос в 3,4 раза. При этом самым большим поставщиком СПГ в прошлом году оказался Катар, который экспортировал 23,52 млн тонн. Крупнейшими потребителями сжиженного газа в Европе оказались Испания, Франция и Великобритания.

Ассоциация также отметила, что рост спроса на СПГ в Европе вырос в 1,8 раза. Это объясняется переходом европейской энергетики с угля на газ.

Примечательно, что европейский регион не является самым крупным потребителем СПГ. Большая часть сжиженного газа уходит в Азию (69%). Почти все страны региона увеличили объем закупок топлива. Исключение составили только Япония, Южная Корея и Тайвань.

Напомним, что в конце прошлого года власти США ввели санкции против иностранных компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2». Ряд европейских стран обвинили Штаты в попытке устранить конкурента с помощью санкций, чтобы укрепить положение американских газовиков на европейском рынке. А в руководстве Евросоюза выразили недоумение в связи с тем, что западные компании, которые никак не нарушили закон, попадают под американские санкции.

