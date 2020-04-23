Аскольд Запашный назвал безумной инициативу о запрете цирковых животных

Санкт-Петербург, 23 апреля. Отказ от животных в цирке — это безумная идея, которая негативно скажется на отношениях между людьми и их питомцами. Такое мнение высказал художественный руководитель Большого московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Все, что связано с борьбой против животных в цирке, является чистой политикой и никаким образом не связано с реальными потребностями. Это всего лишь навязывание обществу определенной точки зрения, которая сама по себе безумна. Потому что отказ от животных в цирке означает отказ от контакта человека и животного в какой-то большой степени», — подчеркнул Запашный.

По его словам, такой тренд может привести к тому, что люди совсем перестанут видеть живых животных.

«По сравнению с тем, сколько животных находится в контакте с человеком в других местах, цирк — это мизер. И какой-то накалившейся проблемы жестокого обращения с животными нет. Цирк используется как политическое пугало для продвижения определенных интересов и заявлений политических партий на территории определенных государств», — отметил дрессировщик.

Он обвинил политические организации в спекуляции на этой тематике.