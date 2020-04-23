Захарова рассказала подробности ситуации с оставшимися в США российскими школьниками

Москва, 23 апреля. Восемь российских школьников, которые не могли уехать из США из-за пандемии коронавируса, вернулись на родину, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Госдепартамент до сих пор не предоставил Москве список и адреса остающихся в США российских школьников, которые отправились в Штаты, по словам Захаровой, по линии разных учебных и ознакомительных программ.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, с осени в США находились примерно 80 старшеклассников.
«Их список и контактные данные нам за прошедшие полмесяца, к сожалению, не предоставили», — указала Захарова.
По ее словам, российскому посольству удалось определить поименно 42 человека, из них восемь уже смогли вернуться в Россию.
«34 остаются в США и разбросаны по всей стране, многие из них хотят быстрее вернуться домой», — добавила российский дипломат.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мира. Соединенные Штаты являются лидером по числу зараженных коронавирусной инфекцией.
На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 700 тысяч человек смогли уже победить пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, 184 тысячи человек погибли.