Эксперт: фейки о ЧВК «Вагнера» Короткова и Башаги имеют одного заказчика

Выдуманные пытки террористов, голословные обвинения в использовании химического оружия и последовательные эшелоны фейков — как Запад и Турция запустили дезинформационную кампанию против России для подрыва авторитета Москвы, Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Первый вброс

Во вторник, 21 апреля, сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков опубликовал новую порцию сфабрикованных фото- и видеоматериалов, целью которых было обвинить российскую ЧВК «Вагнер» в военных преступлениях на территории Сирии. Однако вброс не удался.

Публикация не смогла вызвать общественный резонанс, на который, очевидно, надеялись ее заказчики. Эксперты нашли множество несостыковок в материале Дениса Короткова, а источник ФАН из окружения сотрудника «Новой газеты» рассказал, что Коротков хвастался фейком еще за три недели до публикации.

Попытка №2

И буквально на следующий день, в среду 22 апреля, в информационное пространство вбрасывается еще один нелепый фейк о ЧВК «Вагнера». Для этого был задействован глава МВД так называемого Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага.

В рамках своей пресс-конференции, посвященной событиям внутри страны, ливийский «политик» между делом сказал о том, что Ливийская национальная армия (ЛНА) при участии ЧВК «Вагнера» якобы применила химическое оружие на направлении Салах ад-Дин.

Данные слова не были подкреплены никакими фото- и видео-доказательствами, не было продемонстрировано даже инсценировки в стиле печально известных «Белых касок», которые фальсифицировали химатаки правительственных войск в Сирии.

Звенья одной цепи

Сам факт применения нервно-паралитического газа в указанном Башагой месте силами ЛНА противоречит логике и здравому смыслу из-за направления ветра, который бы нанес урон обеим сторонам.

Низкое качество вброса и его неуместность на пресс-конференции Фатхи Башаги указывают на то, что, во-первых, времени на его подготовку не было, а, во-вторых, что публикация Дениса Короткова и фейк о применении химоружия в Ливии — звенья одной цепи.

Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Он обратил внимание на то, что на своей пресс-конференции сам Фатхи Башага признался, что ПНС активно сотрудничает с Великобританией, США и Турцией по ряду вопросов.

«Сегодня мы наблюдаем тенденцию кооперирования людей для антироссийской кампании на разных фронтах. Все они управляются из единого штаба. Запуская определенную антироссийскую «дезу», Запад смотрит на реакцию в российском обществе. Когда они увидели, что статья брехуна Короткова не получила развития, они моментально включили в кампанию другого «Короткова» – уже ливийского, но он спокойно мог быть как сирийским, так и турецким», — объясняет Виктор Баранец.

Соревнование по публикации вбросов

По мнению собеседника ФАН, появился уже такой сорт журналистики, как «антивагнеровская», в рамках которой подлецы устраивают соревнование по публикации различных вбросов.

«Коротков, как и другие спекулянты, политические провокаторы и можно сказать даже мрази, пытаются выдумывать преступления ЧВК «Вагнер». Сам Коротков принадлежит к самому большому антироссийскому отребью, которое пытается найти любой способ, чтобы дискредитировать нашу страну на чужие деньги. Они облизывают тарелки в американском Белом доме, а после это отребье еще пишет статьи с призывами к Западу ввести против Москвы еще большие санкции. Это настоящие вредители, прижавшиеся своей жирной жопой к батарее и не знающие реальности. Распространение такой дезинформации – это не позиция гражданина РФ, а позиция предателя», — считает Виктор Баранец.

Будет продолжение

По мнению Виктора Баранца, заявление Фатхи Башаги было инициировано его западными кураторами.

«Все эти спекулятивные, гнусные байки ничем не подтверждаются фактологически. Раньше все фейки были о местонахождении ЧВК «Вагнера», их «находили» уже везде, разве что не в кровати президента США Дональда Трампа. Достичь какого-то успеха не удалось, и теперь начали приписывать химическое оружие», — говорит собеседник ФАН.

Такой ряд поспешных вбросов, сделанных «на коленке» без какой-либо подготовки, очевидно не сработает.