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Эксперт: фейки о ЧВК «Вагнера» Короткова и Башаги имеют одного заказчика

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Эксперт: фейки о ЧВК «Вагнера» Короткова и Башаги имеют одного заказчика

Выдуманные пытки террористов, голословные обвинения в использовании химического оружия и последовательные эшелоны фейков — как Запад и Турция запустили дезинформационную кампанию против России для подрыва авторитета Москвы, Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Первый вброс

Эксперт: фейки о ЧВК «Вагнера» Короткова и Башаги имеют одного заказчика

Во вторник, 21 апреля, сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков опубликовал новую порцию сфабрикованных фото- и видеоматериалов, целью которых было обвинить российскую ЧВК «Вагнер» в военных преступлениях на территории Сирии. Однако вброс не удался.

Публикация не смогла вызвать общественный резонанс, на который, очевидно, надеялись ее заказчики. Эксперты нашли множество несостыковок в материале Дениса Короткова, а источник ФАН из окружения сотрудника «Новой газеты» рассказал, что Коротков хвастался фейком еще за три недели до публикации.

Попытка №2

Эксперт: фейки о ЧВК «Вагнера» Короткова и Башаги имеют одного заказчика

И буквально на следующий день, в среду 22 апреля, в информационное пространство вбрасывается еще один нелепый фейк о ЧВК «Вагнера». Для этого был задействован глава МВД так называемого Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага.

В рамках своей пресс-конференции, посвященной событиям внутри страны, ливийский «политик» между делом сказал о том, что Ливийская национальная армия (ЛНА) при участии ЧВК «Вагнера» якобы применила химическое оружие на направлении Салах ад-Дин.

Данные слова не были подкреплены никакими фото- и видео-доказательствами, не было продемонстрировано даже инсценировки в стиле печально известных «Белых касок», которые фальсифицировали химатаки правительственных войск в Сирии.

Звенья одной цепи

Эксперт: фейки о ЧВК «Вагнера» Короткова и Башаги имеют одного заказчика

Сам факт применения нервно-паралитического газа в указанном Башагой месте силами ЛНА противоречит логике и здравому смыслу из-за направления ветра, который бы нанес урон обеим сторонам.

Низкое качество вброса и его неуместность на пресс-конференции Фатхи Башаги указывают на то, что, во-первых, времени на его подготовку не было, а, во-вторых, что публикация Дениса Короткова и фейк о применении химоружия в Ливии — звенья одной цепи.

Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Он обратил внимание на то, что на своей пресс-конференции сам Фатхи Башага признался, что ПНС активно сотрудничает с Великобританией, США и Турцией по ряду вопросов.

«Сегодня мы наблюдаем тенденцию кооперирования людей для антироссийской кампании на разных фронтах. Все они управляются из единого штаба. Запуская определенную антироссийскую «дезу», Запад смотрит на реакцию в российском обществе. Когда они увидели, что статья брехуна Короткова не получила развития, они моментально включили в кампанию другого «Короткова» – уже ливийского, но он спокойно мог быть как сирийским, так и турецким», — объясняет Виктор Баранец.

Соревнование по публикации вбросов

Эксперт: фейки о ЧВК «Вагнера» Короткова и Башаги имеют одного заказчика

По мнению собеседника ФАН, появился уже такой сорт журналистики, как «антивагнеровская», в рамках которой подлецы устраивают соревнование по публикации различных вбросов.

«Коротков, как и другие спекулянты, политические провокаторы и можно сказать даже мрази, пытаются выдумывать преступления ЧВК «Вагнер». Сам Коротков принадлежит к самому большому антироссийскому отребью, которое пытается найти любой способ, чтобы дискредитировать нашу страну на чужие деньги. Они облизывают тарелки в американском Белом доме, а после это отребье еще пишет статьи с призывами к Западу ввести против Москвы еще большие санкции. Это настоящие вредители, прижавшиеся своей жирной жопой к батарее и не знающие реальности. Распространение такой дезинформации – это не позиция гражданина РФ, а позиция предателя», — считает Виктор Баранец.

Будет продолжение

Эксперт: фейки о ЧВК «Вагнера» Короткова и Башаги имеют одного заказчика

По мнению Виктора Баранца, заявление Фатхи Башаги было инициировано его западными кураторами.

«Все эти спекулятивные, гнусные байки ничем не подтверждаются фактологически. Раньше все фейки были о местонахождении ЧВК «Вагнера», их «находили» уже везде, разве что не в кровати президента США Дональда Трампа. Достичь какого-то успеха не удалось, и теперь начали приписывать химическое оружие», — говорит собеседник ФАН.

Такой ряд поспешных вбросов, сделанных «на коленке» без какой-либо подготовки, очевидно не сработает.

«Для этих мерзавцев тема фейков о ЧВК «Вагнера» неисчерпаема, поскольку при помощи нее пытаются подорвать позиции России в мире. Поэтому мы знаем, что уже скоро будет и третий и четвертый эшелон фейков, так как это один из главных приемов информационной войны против России», — заключил военный обозреватель.

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